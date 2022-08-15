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Військове командування загарбників втекло з Херсона – облрада

Ольга Глущенко Понеділок, 15 серпня 2022, 01:08
Військове командування загарбників втекло з Херсона – облрада
Антонівський міст, ілюстративне фото Wikipedia

Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсона.

Джерело: заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, цитує BBC Україна

Пряма мова: "Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме по забезпеченню військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона".

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Деталі: Він підтвердив, що всі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.

"Мабуть це й стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості", - зазначив Соболевський.

Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.

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Соболевський вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.

Що передувало: ОК "Південь" повідомляло, що ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, керівний склад окупантів тікає.

Передісторія:

  • 10 серпня Збройні сили України пошкодили Каховський міст на Херсонщині, в ніч на 13 серпня по ньому нанесли новий удар. Цей міст був останньою транспортною артерією для окупантів. Тепер росіяни не можуть перевозити зброю та техніку через Дніпро на Херсонщині у достатній кількості.
  • Раніше ЗСУ вдало вивели з ладу ще два мости в цьому районі.
  • 13 серпня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що весь керівний склад російських окупаційних військ на півдні України переміщується на лівий берег Дніпра.

Теми: ХерсонокупаціяРосіявійна
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