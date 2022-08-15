Военное командование захватчиков сбежало из Херсона – облсовет

Большинство военного командования российских захватчиков уехало из Херсона.

Источник: заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, цитирует BBC Украина

Прямая речь: "Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, которая расположена именно возле Херсона".

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Детали: Он подтвердил, что все главные дороги находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.

"Видимо это и стало основной причиной того, что военное командование действительно покинуло Херсон. Большинство из них уже уехали из Херсона, да, именно есть об этом сведения", – отметил Соболевский.

Он добавил, что Антоновский мост невозможно перейти даже пешком.

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Соболевский считает, что сейчас у российских войск очень плохое моральное состояние, потому что все их планы по поводу Херсонщины провалились.

Что предшествовало: ОК "Юг" сообщало, что ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, руководство оккупантов убегает.

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