Военное командование захватчиков сбежало из Херсона – облсовет
Большинство военного командования российских захватчиков уехало из Херсона.
Источник: заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, цитирует BBC Украина
Прямая речь: "Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, которая расположена именно возле Херсона".
Детали: Он подтвердил, что все главные дороги находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.
"Видимо это и стало основной причиной того, что военное командование действительно покинуло Херсон. Большинство из них уже уехали из Херсона, да, именно есть об этом сведения", – отметил Соболевский.
Он добавил, что Антоновский мост невозможно перейти даже пешком.
Соболевский считает, что сейчас у российских войск очень плохое моральное состояние, потому что все их планы по поводу Херсонщины провалились.
Что предшествовало: ОК "Юг" сообщало, что ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, руководство оккупантов убегает.
Предыстория:
- 10 августа Вооруженные силы Украины повредили Каховский мост в Херсонской области, в ночь на 13 августа по нему был нанесен новый удар. Он был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в Херсонской области в достаточном количестве.
- Ранее ВСУ удачно вывели из строя еще два моста в этом районе.
- 13 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что весь руководящий состав российских оккупационных войск на юге Украины перемещается на левый берег Днепра.