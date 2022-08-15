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Военное командование захватчиков сбежало из Херсона – облсовет

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 августа 2022, 01:08
Военное командование захватчиков сбежало из Херсона – облсовет
Антоновский мост, иллюстративное фото Wikipedia

Большинство военного командования российских захватчиков уехало из Херсона.

Источник: заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, цитирует BBC Украина

Прямая речь: "Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, которая расположена именно возле Херсона".

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Детали: Он подтвердил, что все главные дороги находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.

"Видимо это и стало основной причиной того, что военное командование действительно покинуло Херсон. Большинство из них уже уехали из Херсона, да, именно есть об этом сведения", – отметил Соболевский.

Он добавил, что Антоновский мост невозможно перейти даже пешком.

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Соболевский считает, что сейчас у российских войск очень плохое моральное состояние, потому что все их планы по поводу Херсонщины провалились.

Что предшествовало: ОК "Юг" сообщало, что ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, руководство оккупантов убегает.

Предыстория:

  • 10 августа Вооруженные силы Украины повредили Каховский мост в Херсонской области, в ночь на 13 августа по нему был нанесен новый удар. Он был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в Херсонской области в достаточном количестве.
  • Ранее ВСУ удачно вывели из строя еще два моста в этом районе.
  • 13 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что весь руководящий состав российских оккупационных войск на юге Украины перемещается на левый берег Днепра.

Темы: ХерсоноккупацияРосcиявойна
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