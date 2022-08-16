В ОП натякнули, хто стоїть за вибухами у Криму: Це триватиме до повної деокупації

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув, що за вибухами у Криму стоять ЗСУ, і додав, що знищення російських складів зі зброєю триватиме до повної деокупації українських територій.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: ""Операція "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни – кращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна".

Передісторія:

Вранці 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи і було видно вогонь. Повідомлялося про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське.

Окупанти Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя, станом на 10 ранку 16 серпня вже виїхали близько 2 тисяч осіб.

Пізніше стало відомо, що залізниця на півночі окупованого Криму пошкоджена через вибух на складі російських боєприпасів у селі Майське, і потяги з Росії не поїдуть далі Владиславівки на сході півострова.