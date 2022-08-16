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В ОП намекнули, кто стоит за взрывами в Крыму: Это будет продолжаться до полной деоккупации

Ирина БалачукВторник, 16 августа 2022, 12:17
Андрей Ермак. Фото president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул, что за взрывами в Крыму стоят ВСУ, и добавил, что уничтожение российских складов с оружием будет продолжаться до полной деоккупации украинских территорий.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина".

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Темы: Андрей ЕрмакКрымвзрыв
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