В ОП намекнули, кто стоит за взрывами в Крыму: Это будет продолжаться до полной деоккупации

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул, что за взрывами в Крыму стоят ВСУ, и добавил, что уничтожение российских складов с оружием будет продолжаться до полной деоккупации украинских территорий.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина".

Предыстория:

Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы и был виден огонь. Сообщалось о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

Оккупанты Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя, по состоянию на 10 утра 16 августа уже выехали около 2 тысяч человек.

Позже стало известно, что железная дорога на севере оккупированного Крыма повреждена из-за взрыва на складе российских боеприпасов в селе Майское, и поезда из России не поедут дальше Владиславовки на востоке полуострова.