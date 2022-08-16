NYT: За вибухами на складі в Криму стоїть елітний український підрозділ

За інформацією ЗМІ, до ранкових вибухів на складі під Джанкоем в Криму причетний елітний український військовий підрозділ.

Джерело: The New York Times із посиланням на чиновника, який говорив на умовах анонімності

Дослівно NYT: "Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності сказав, що елітний український військовий підрозділ, який діє в тилу ворога, несе відповідальність за вибух (на складі під Джанкоем - ред.), який спричинив численні детонації".

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Деталі: NYT припускає, що Україна з початку війни використовує нетрадиційну тактику, намагаючись дати відсіч ворогу, який значно переважає за розміром.

Видання зазначає, що раніше радник Зеленського Михайло Подоляк підтвердив факт вибуху, хоча керівництво публічно не взяло на себе відповідальність. На їхню думку, голова Офісу президента Андрій Єрмак також "натякнув" на причестність України до вибухів у Криму у вівторок.

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