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NYT: За взрывами на складе в Крыму стоит элитное украинское подразделение

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 15:13
Взрыв вблизи ДЖАНКОЯ, СКРИН

По информации СМИ, к утренним взрывам на складе под Джанкоем в Крыму причастно элитное украинское военное подразделение.

Источник: The New York Times со ссылкой на чиновника, говорившего на условиях анонимности

Дословно NYT: "Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал, что элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага, несет ответственность за взрыв (на складе под Джанкоем - ред.), повлекший многочисленные детонации".

Детали: NYT предполагает, что Украина с начала войны использует нетрадиционную тактику, пытаясь дать отпор врагу, значительно превосходящему по размеру.

Издание отмечает, что ранее советник Зеленского Михаил Подоляк подтвердил факт взрыва, хотя руководство публично не взяло на себя ответственность. По их мнению, глава Офиса президента Андрей Ермак также "намекнул" на причастность Украины к взрывам в Крыму во вторник.

Предыстория:

  • Утром 16 августа в районе села Майское Джанкойского района Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами, которые сдетонировали. Взрывами была повреждена железная дорога.
  • В Минобороны России заявили о диверсии, нанесшей ущерб линии электропередач, электростанции, железнодорожному полотну, а также жилым домам.
  • ВСУ сообщили, что в районе поврежденной взрывами железнодорожной станции россияне разгружали военную технику и боеприпасы, а в районе аэродрома вблизи Джанки стояли зенитно-ракетные комплексы.
  • 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке также произошли взрывы.

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Темы: Крымвзрыввойна
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