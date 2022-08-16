Вибухи поблизу Джанкоя: скільки техніки тримали там росіяни

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє, що в районі пошкодженої вибухами залізничної станції Азовське в окупованому Криму росіяни розвантажували військову техніку та боєприпаси, а в районі аеродрому поблизу Джанкою стояли зенітно-ракетні комплекси РФ.

Джерело: СтратКом ЗСУ

Дослівно: "В районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО за останній час. Але результат в наявності".

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Деталі: За даними СтратКому ЗСУ, в районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто, за попередніми даними, щонайменше 8 ЗРС С-400, 3 ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1".

Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно- пускові контейнери).

"Ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", – йдеться у повідомленні.

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Дослівно: "У районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Піон", 3 од. РСЗВ БМ-21 "Град", а також боєприпасів. І це без урахування того, що вже стояло і нудилося під гарячим кримським сонечком.

Джанкой – це дуже жирна вузлова транзитна ціль. І ця дуже жирна ціль чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу. Адже констатуємо знову порушення правил куріння у невстановленому місці".

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