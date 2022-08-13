Окупанти поставили на ЗАЕС установки, що імітують "прильоти" з Нікополя – працівник станції

Окупанти розташували на Запорізькій АЕС артилерійські установки, які обстрілюють станцію, імітуючи "прильоти" з Нікополя.

Джерело: один із інженерів Запорізької ЗАЕС в інтерв’ю ВВС News Україна на умовах анонімності

Пряма мова: "На території станції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, як-от свіжі парогенератори. Так от на ньому зараз розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи "прильоти" з Нікополя.

Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив вихід звідти й куди прилетіло. З моменту "виходу" до моменту "прильоту" минуло не більше трьох секунд. Кожен зі співробітників ЗАЕС це бачив і чув. І знає звідки летить і куди".

Деталі: На думку працівника ЗАЕС, такі обстріли не загрожують її критичним об’єктам, бо представники Росатому, які добре вивчили станцію, "кажуть своїм військовим, куди стріляти, щоб не було "боляче", але гучно".

При цьому небезпеку інженер бачить у тому, що російські військові розбивають лінії електропередач, що зв'язують ЗАЕС із енергосистемою України, прикриваючись тим, що це нібито робить ЗСУ.

Пряма мова: "Наслідки таких обстрілів не дуже критичні для України в цілому, але фатальні для ЗАЕС… Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь пустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно задля попередження ядерної катастрофи.

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Вони це знають. І що вони роблять? Вони ламають високовольтні лінії, що зв'язують ЗАЕС з енергосистемою України. І водночас кажуть нам: "Якщо неонацисти із ЗСУ зламають вам останню лінію, ми готові представити вам допомогу".

В чому полягатиме їх "допомога"? Вони дадуть нам план "з'єднання" ЗАЕС з енергосистемою РФ через лінію ЗАЕС-Мелітополь-Джанкой. Якщо ми раптом "сядемо на 0", тобто трапиться "блекаут", нам потрібно буде будь-яке живлення зі "сторони", щоби живити насоси для охолодження ядерного палива.

Тобто росіяни спеціально влаштовують нам "блекаут", щоб потім нам "допомогти". Саме зараз це дуже близько. Може, завтра, може, післязавтра вони розгатять останню лінію".

Більше деталей: На думку працівника, можлива аварія на станції може бути схожою не на Чорнобильську катастрофу, а на аварію на Фукусімі в Японії.

"На Фукусімі була катастрофа, тому що землетрус та цунамі зупинили можливість реактора охолоджуватися. В результаті стався паровий вибух у активній зоні, був зруйнований конфаймент, тобто герметична зона реактора. Радіоактивні речовини потрапили назовні. Цей сценарій може повторитись на ЗАЕС: але причини – це не природне лихо. Це обстріли російської армії", - сказав він.

Інженер розповів, що наразі на станції працює приблизно одна десята персоналу від тої кількості, що має бути. "За останні кілька тижнів, як почалися обстріли, виїхала майже половина колективу", - сказав він.

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