Минобороны РФ анонсирует "масштабную провокацию" на ЗАЭС в ближайшие дни

В Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

Источник: РИА Новости

Детали: Как заявляют в Минобороны страны-агрессора, для подготовки так называемой "провокации" ВСУ развернули в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организуют тренировки подразделений территориальной обороны, артиллерийской бригады и воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.

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В России утверждают, что 19 августа ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЕС с Никополя, а потом продемонстрируют ликвидацию последствий аварии на АЭС.

Почему это важно: Ранее СМИ опубликовали информацию, что оккупанты разместили на Запорожской АЭС артиллерийские установки, которые обстреливают станцию, имитируя "прилеты" из Никополя.

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