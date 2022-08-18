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Минобороны РФ анонсирует "масштабную провокацию" на ЗАЭС в ближайшие дни

"Украинская правда"Четверг, 18 августа 2022, 11:59
Минобороны РФ анонсирует масштабную провокацию на ЗАЭС в ближайшие дни
Захваченная россиянами ЗАЭС, Defense Express

В Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

Источник: РИА Новости 

Детали: Как заявляют в Минобороны страны-агрессора, для подготовки так называемой "провокации" ВСУ развернули в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организуют тренировки подразделений территориальной обороны, артиллерийской бригады и воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.

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В России утверждают, что 19 августа ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЕС с Никополя, а потом продемонстрируют ликвидацию последствий аварии на АЭС.

Почему это важно: Ранее СМИ опубликовали информацию, что оккупанты разместили на Запорожской АЭС артиллерийские установки, которые обстреливают станцию, имитируя "прилеты" из Никополя

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Предыстория:

  • 17 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где встретится с президентами Украины и Турции. Во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения для завершения войны с Россией. 
  • Ранее в ООН заявили, что могут помочь визиту МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивает, что любая миссия, которая будет проходить через Украины, слишком опасна. 18 августа стало известно, гендиректор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
  • США на заседании Совета Безопасности ООН указали, что для безопасности ЗАЭС следует оттуда вывести российские войска. Представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

Темы: АЭСРосcияООНЗапорожская область
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