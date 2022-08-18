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В Раде инициировали лишение мандатов нардепов из "батальона Монако"

Ирина БалачукЧетверг, 18 августа 2022, 14:08
В Раде инициировали лишение мандатов нардепов из батальона Монако
Нардеп Столар, с самого начала войны не показывавшийся в Украине. Он живет на Лазурном берегу. Фото с Facebook

Народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая подала в ВР обращение относительно досрочного лишения полномочий нардепов Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса, которые перед полномасштабным вторжением России выехали из Украины.

Источник: пост Безуглой в Facebook в ответ на призыв главного редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаевой лишить мандатов нардепов, о которых говорится в расследовании УП "Батальон Монако"

Прямая речь Безуглой: "У меня тоже вопрос, почему "Батальон "Монако" до сих пор находится в Верховной Раде Украины. Подаю обращение о нарушении дисциплины и норм депутатской этики, не соблюдении присяги, а также о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса".

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Детали: Безуглая призвала коллег поддержать ее обращение подписями.

Подписи собирают до 23.00 18 августа.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 августа "Украинская правда" обнародовала расследование об украинских VIP-беженцах в Монако, Монте-Карло и Ницце.
  • В нем говорится об олигархах и бизнесменах, которые облюбовали Лазурное побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ. В частности, о выехавших из страны нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе.
  • После этого главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева призвала лишить мандатов VIP-беженцев из парламента.
  • Государственное бюро расследований сообщило, что изучает законность пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины во время войны с Россией.

Темы: Верховная РадаУкраинавойна
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