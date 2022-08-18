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Окупанти анонсували онлайн-трансляцію з ЗАЕС "для своїх"

Катерина ТищенкоЧетвер, 18 серпня 2022, 16:23
Окупанти анонсували онлайн-трансляцію з ЗАЕС для своїх
ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Окупаційна "влада" Запорізької області анонсувала, що у п'ятницю безпілотники транслюватимуть онлайн ситуацію на Запорізькій АЕС.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на слова так званого "члена головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимира Рогова в ефірі "Соловьев.Live"

Дослівно: "В адміністрації Запорізької області обіцяють, що завтра безпілотники транслюватимуть онлайн ситуацію на Запорізькій АЕС, де – за даними Міноборони Росії – українські війська готують провокацію".

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Оновлено: Пізніше агентство зазначило, що зйомка вестиметься "для силових структур" окупантів.

Пряма мова Рогова: "Ймовірність того, що завтра буде здійснена провокація щодо атомної станції – вона не просто набагато вища за середню, а вона близька майже до 100%.

Я спеціально буквально вчора передав безпілотники нашим хлопцям на атомну станцію, щоб по периметру велися постійні зйомки для Росгвардії та наших силовиків, щоб потім будь-який приліт та момент можна було зафіксувати в режимі онлайн".

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Що передувало: У Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може відбутися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Україну.

У Росії стверджують, що 19 серпня ЗСУ завдадуть артилерійських ударів по території ЗАЕС із Нікополя, а потім продемонструють ліквідацію наслідків аварії на АЕС.

Раніше ЗМІ опублікували інформацію, що окупанти розмістили на Запорізькій АЕС артилерійські установки, які обстрілюють станцію, імітуючи прильоти з Нікополя.

Читайте також: Росія тероризує світ ядерною небезпекою через Запорізьку АЕС. Пояснюємо контекст та можливі загрози

Передісторія: 

  • 18 серпня російське військове командування погрожувало зупинити роботу найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції.
  • НАЕК "Енергоатом" наголошує, що зупинка роботи Запорізької атомної станції окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи.

Теми: ЗАЕСРосіяокупація
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