Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты анонсировали онлайн-трансляцию с ЗАЭС "для своих"

Катерина ТищенкоЧетверг, 18 августа 2022, 16:23
Оккупанты анонсировали онлайн-трансляцию с ЗАЭС для своих
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Оккупационные "власти" Запорожской области анонсировали, что в пятницу беспилотники будут транслировать онлайн ситуацию на Запорожской АЭС.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на слова так называемого "члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимира Рогова в эфире "Соловьев.Live"

Дословно: "В администрации Запорожской области обещают, что завтра беспилотники будут транслировать онлайн ситуацию на Запорожской АЭС, где – по данным Минобороны России – украинские войска готовят провокацию".

Реклама:

Обновлено: Позже агентство указало, что съемка будет вестись "для силовых структур" оккупантов.

Прямая речь Рогова: "Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции – она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли ни к 100%.

Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

В России утверждают, что 19 августа ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЕС с Никополя, а потом продемонстрируют ликвидацию последствий аварии на АЭС.

Ранее СМИ опубликовали информацию, что оккупанты разместили на Запорожской АЭС артиллерийские установки, которые обстреливают станцию, имитируя "прилеты" из Никополя

Читайте также: Россия терроризирует мир ядерной опасностью через Запорожскую АЭС. Объясняем контекст и возможные угрозы

Предыстория:

  • 18 августа российское военное командование угрожало остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.
  • НАЭК "Энергоатом" отмечает, что остановка работы Запорожской атомной станции оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы.

Темы: ЗАЭСРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

Все новости...
ЗАЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
На 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: