Оккупанты анонсировали онлайн-трансляцию с ЗАЭС "для своих"

Оккупационные "власти" Запорожской области анонсировали, что в пятницу беспилотники будут транслировать онлайн ситуацию на Запорожской АЭС.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на слова так называемого "члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимира Рогова в эфире "Соловьев.Live"

Дословно: "В администрации Запорожской области обещают, что завтра беспилотники будут транслировать онлайн ситуацию на Запорожской АЭС, где – по данным Минобороны России – украинские войска готовят провокацию".

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Обновлено: Позже агентство указало, что съемка будет вестись "для силовых структур" оккупантов.

Прямая речь Рогова: "Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции – она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли ни к 100%.

Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн".

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Что предшествовало: В Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

В России утверждают, что 19 августа ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЕС с Никополя, а потом продемонстрируют ликвидацию последствий аварии на АЭС.

Ранее СМИ опубликовали информацию, что оккупанты разместили на Запорожской АЭС артиллерийские установки, которые обстреливают станцию, имитируя "прилеты" из Никополя.

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