Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты анонсировали онлайн-трансляцию с ЗАЭС "для своих"

Катерина ТищенкоЧетверг, 18 августа 2022, 16:23
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Оккупационные "власти" Запорожской области анонсировали, что в пятницу беспилотники будут транслировать онлайн ситуацию на Запорожской АЭС.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на слова так называемого "члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимира Рогова в эфире "Соловьев.Live"

Дословно: "В администрации Запорожской области обещают, что завтра беспилотники будут транслировать онлайн ситуацию на Запорожской АЭС, где – по данным Минобороны России – украинские войска готовят провокацию".

Обновлено: Позже агентство указало, что съемка будет вестись "для силовых структур" оккупантов.

Прямая речь Рогова: "Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции – она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли ни к 100%.

Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн".

Что предшествовало: В Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

В России утверждают, что 19 августа ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЕС с Никополя, а потом продемонстрируют ликвидацию последствий аварии на АЭС.

Ранее СМИ опубликовали информацию, что оккупанты разместили на Запорожской АЭС артиллерийские установки, которые обстреливают станцию, имитируя "прилеты" из Никополя

Читайте также: Россия терроризирует мир ядерной опасностью через Запорожскую АЭС. Объясняем контекст и возможные угрозы

Предыстория:

  • 18 августа российское военное командование угрожало остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.
  • НАЭК "Энергоатом" отмечает, что остановка работы Запорожской атомной станции оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗАЭСРосcияоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению врага – командование "Юг"

картаПосле "хлопков" в Крыму во многих областях Украины – воздушная тревога

На военном аэродроме в Севастополе слышат взрывы, власти оккупантов говорят о ПВО

Зеленский после встречи с Эрдоганом: Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину

Раде предлагают расширить категории мужчин, освобожденных от военной службы

Суд арестовал АЗС и акции сети Amic Energy

Все новости...
ЗАЭС
Россияне готовят провокацию на ЗАЭС – разведка
Россия отказалась создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС
Персонал ЗАЭС просит мир предотвратить катастрофу, которая будет на порядок хуже Чернобыля
Последние новости
05:10
Россия готовит фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС – военные аналитики
04:11
Мэр: В Николаеве – мощные взрывы
03:58
США увеличивают количество доз вакцины против оспы обезьян на фоне роста болезни
03:16
Россияне обстреливают Никополь из ствольной артиллерии – РВА
02:18
США готовят для Украины военную помощь на $800 миллионов – СМИ
01:40
Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению врага – командование "Юг"
00:42
В Сумской области за сутки – 100 вражеских прилетов
23:48
картаПосле "хлопков" в Крыму во многих областях Украины – воздушная тревога
23:43
В Литве не видят роста угрозы от размещения истребителей с "Кинжалами" в Калининграде
23:11
На военном аэродроме в Севастополе слышат взрывы, власти оккупантов говорят о ПВО
Все новости...