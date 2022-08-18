Після "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога

Після повідомлень про вибухи в окупованому Криму у четвер ввечері у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 23.47 повітряну тривогу оголосили в багатьох областях.

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Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що о 22.32-23.17 у Барановичах піднялися у повітря кілька винищувачів.

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