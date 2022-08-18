Після "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога

Після повідомлень про вибухи в окупованому Криму у четвер ввечері у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 23.47 повітряну тривогу оголосили в багатьох областях.

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що о 22.32-23.17 у Барановичах піднялися у повітря кілька винищувачів.

Нагадаємо:

Ввечері 18 серпня мешканці Керчі в окупованому Криму чули вибухи, окупанти заявили про спрацювання системи ППО. За даними з соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. О 20:56 пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух. Окупанти заявили, що у Керчі працювало ППО і вони нібито збили безпілотник.

Також російські і місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на військовому аеродромі окупантів у Севастополі, проте влада загарбників запевняє, що у регіоні працює протиповітряна оборона.

Крім того, ввечері 18 серпня росіяни повідомили, що у районі села Тимонове Бєлгородської області РФ горить склад із боєприпасами. Жителів сіл Тимонове та Солоті евакуюють на безпечну відстань.