После "хлопков" в Крыму во многих областях Украины – воздушная тревога
Четверг, 18 августа 2022, 23:48
После сообщений о взрывах в оккупированном Крыму в четверг вечером во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Источник: alerts.in.ua
Детали: По состоянию на 23:47 воздушную тревогу объявили во многих областях.
Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.
Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в 22.32-23.17 в Барановичах поднялись в воздух несколько истребителей.
Напомним:
- Вечером 18 августа жители Керчи в оккупированном Крыму слышали взрывы, оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО. По данным из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв. Оккупанты заявили, что в Керчи работало ПВО и они якобы сбили беспилотник.
- Также российские и местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах на военном аэродроме оккупантов в Севастополе, однако власти захватчиков уверяют, что в регионе работает противовоздушная оборона.
- Кроме того, вечером 18 августа россияне сообщили, что в районе села Тимоново Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами. Жителей сел Тимоново и Солот эвакуируют на безопасное расстояние.
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