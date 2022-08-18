После "хлопков" в Крыму во многих областях Украины – воздушная тревога

карта тревог по состоянию на 00.13 19 августа

После сообщений о взрывах в оккупированном Крыму в четверг вечером во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 23:47 воздушную тревогу объявили во многих областях.

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Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в 22.32-23.17 в Барановичах поднялись в воздух несколько истребителей.

Напомним:

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