После "хлопков" в Крыму во многих областях Украины – воздушная тревога

карта тревог по состоянию на 00.13 19 августа

После сообщений о взрывах в оккупированном Крыму в четверг вечером во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 23:47 воздушную тревогу объявили во многих областях.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в 22.32-23.17 в Барановичах поднялись в воздух несколько истребителей.

Напомним:

Вечером 18 августа жители Керчи в оккупированном Крыму слышали взрывы, оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО. По данным из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв. Оккупанты заявили, что в Керчи работало ПВО и они якобы сбили беспилотник.

Также российские и местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах на военном аэродроме оккупантов в Севастополе, однако власти захватчиков уверяют, что в регионе работает противовоздушная оборона.

Кроме того, вечером 18 августа россияне сообщили, что в районе села Тимоново Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами. Жителей сел Тимоново и Солот эвакуируют на безопасное расстояние.