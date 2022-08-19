По всій Херсонщині бої, з Росії обстрілюють Чернігівщину й Сумщину – ОВА

Минулої доби російські війська обстрілювали прикордонні Сумську й Чернігівську області, Харків обстріляли ракетами, тривають бої у Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

Джерело: дані ОВА про ситуацію в регіонах станом на 08:00 п’ятниці 19 серпня

Деталі: Чернігівська область. За минулу добу – 3 обстріли прикордонних територій у Новгород-Сіверському районі. Без жертв та руйнувань.

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Сумська область: 18 серпня росіяни здійснили 7 обстрілів трьох громад. Зафіксовано 93 "прильоти". Без жертв, але є руйнування.

Внаслідок обстрілу Білопільської громади зі ствольної артилерії пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи.

У Миропільській громаді з 14:20 був обстріл з 120 мм міномету − 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17:30. За результатами обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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"Сьогодні з 06:00 ранку розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Наслідки уточнюються", – повідомили в ОВА..

Дніпропетровська область: російські війська обстріляли три райони.

У Криворізькому ударили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській: у Апостолівській загинув чоловік, у Зеленодольській без постраждалих. В обох громадах є руйнування житла.

У Синельниківському районі з РСЗВ "Торнадо С" обстріляли Межівську громаду. Поранено дитину. Пошкоджені кілька будинків.

У Нікополі обстріляли центр міста. Пошкоджені до 20 багатоповерхівок, 8 магазинів, кілька установ та ліцей. Люди не постраждали.

Харківська область: О 04:38 окупанти ракетами обстріляли Харків. Є влучання в Індустріальному, Київському, Основ‘янському районах. За попередніми даними 1 жінка загинула. Одна з ракет влучила в корпус освітнього закладу. Також є влучання у землю, промисловий об‘єкт та приватний житловий будинок. Попередньо постраждалих немає.

В області протягом доби із артилерії обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони. Є влучання в житлові будинки, господарчі споруди. У Золочевській громаді – горіло приміщення клубу, бібліотека та пшениця у полі. У Печенігаг через обстріл постраждав чоловік.

Луганська область: Упродовж 18 серпня відбито 8 атак ворога. Більшість із них була спрямована на Бахмутський напрямок. Штурм організовують, у тому числі, із сіл та міст Луганщини.

У вісьмох населених пунктах росіяни залучали авіацію.

Лише за минулу ніч 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях українських військових.

Донецька область: 5 загиблих і 10 поранених цивільних за добу.

Обстріли – артилерія, міномети, танки, авіаудар "НУРС", РСЗВ "Ураган". Обстріляні Залізне, Зеленопілля, Авдіївка, м. Торецьк, Максимільянівка, Дружба, Миколаївка, Пришиб, Бахмут, Озарянівка, Олександропіль. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 приватних житлових будинків, гараж, 3 цивільні автомобілі, 1 службовий автомобіль, магазин.

Близько 5-ї ранку обстріл Краматорська. Частково пошкоджена будівля Краматорського технологічного технікуму.

Обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Очеретинської і Святогірської громади, зокрема селищ Тетянівка і Пришиб.

Область залишається без газу і частково без води й електрики.

Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївська область: в четвер у Миколаєві було вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Постраждалих немає.

Близько 04:00 місто зазнало обстрілів ракетами типу С-300. Три ракети знову влучили в ЧНУ імені П.Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримали поранення. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі вдень 18 серпня – ворожі обстріли в с. Галицинове Галицинівської громади. У результаті влучання касетних боєприпасів РСЗВ "Смерч" пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини та знищено пожежний автомобіль. Три людини отримали поранення.

У Баштанському районі минулої доби були обстріли Широківської громади. Також громада зазнала обстрілів з 22:00 до 04:00. Влучання були за межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонська область: Протягом доби бойові дії тривали практично на всій території Херсонщини.

На деокупованих територіях знайшли протипіхотні осколкові міни (ПОМ-2), від яких можна постраждати, не зачепивши її. У багатьох громадах області багато замінованих територій.