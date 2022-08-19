По всей Херсонщине бои, из России обстреливают Черниговщину и Сумщину – ОВА

За минувшие сутки российские войска обстреливали пограничные Сумскую и Черниговскую области, Харьков обстреляли ракетами, продолжаются бои в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Источник: данные ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 08.00 пятницы 19 августа

Детали: Черниговская область. За минувшие сутки – 3 обстрела приграничных территорий в Новгород-Северском районе. Без жертв и разрушений.

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Сумская область: 18 августа россияне совершили 7 обстрелов трех общин. Зафиксировано 93 "прилета". Без жертв, но есть разрушение.

В результате обстрела Белопольского общества из ствольной артиллерии повреждены нежилой дом и помещения школы.

В Миропольской общине с 14:20 был обстрел из 120 мм миномета – 15 прилетов. Продолжился обстрел в 17:30. По результатам обстрела повреждена гражданская инфраструктура.

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"Сегодня с 06:00 утра начался минометный обстрел Белопольской общины. Последствия уточняются", – сообщили в ОВА.

Днепропетровская область: российские войска обстреляли три района.

В Криворожском ударили по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской: в Апостоловской погиб мужчина, в Зеленодольском без пострадавших. В обеих общинах есть разрушение жилья.

В Синельниковском районе из РСЗО "Торнадо С" обстреляли Межевскую общину. Ранен ребенок. Повреждены несколько домов.

В Никополе обстреляли центр города. Повреждены до 20 многоэтажек, 8 магазинов, несколько учреждений и лицей. Люди не пострадали.

Харьковская область: В 04:38 оккупанты ракетами обстреляли Харьков. Есть попадания в Индустриальном, Киевском, Основянском районах. По предварительным данным, 1 женщина погибла. Одна из ракет попала в корпус образовательного учреждения. Также попадание в землю, промышленный объект и частный жилой дом. Предварительно пострадавших нет.

В области за сутки из артиллерии обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы. Есть попадания в жилые дома, хозяйственные постройки. В Золочевском обществе горело помещение клуба, библиотека и пшеница в поле. В Печенегах из-за обстрелов пострадал мужчина.

Луганская область: В течение 18 августа отражены 8 атак врага. Большинство из них были направлены на Бахмутское направление. Штурм организуют, в том числе, из сел и городов Луганской области.

В восьми населенных пунктах россияне привлекали авиацию.

Только за минувшую ночь 16 раз использовали ствольную и реактивную артиллерию, направляя удары по населенным пунктам и укреплениям украинских военных.

Донецкая область: 5 погибших и 10 раненых гражданских за сутки.

Обстрелы – артиллерия, минометы, танки, авиаудар "НУРС", РСЗО "Ураган". Обстреляны Железное, Зеленополье, Авдеевка, г. Торецк, Максимилиановка, Дружба, Николаевка, Пришиб, Бахмут, Озаряновка, Александрополь. Повреждены 3 многоэтажки, 9 частных жилых домов, гараж, 3 гражданских автомобиля, 1 служебный автомобиль, магазин.

Около 5 утра обстрел Краматорска. Частично повреждено здание Краматорского технологического техникума.

Обстрелы Авдеевки, Марьинки, Очеретинской и Святогорской общин, в том числе поселков Татьяновка и Пришиб.

Область остается без газа и частично без воды и электричества.

Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: в четверг в Николаеве в очередной раз атаковали объекты портовой инфраструктуры. Пострадавших нет.

Около 04:00 город подвергся обстрелам ракетами типа С-300. Три ракеты снова попали в ЧНУ имени П.Могилы, повреждены окрестные дома. Предварительно, один человек получил ранения. Также в другом районе города повреждено предприятие. Пострадавших нет.

В Николаевском районе днем ​​18 августа – вражеские обстрелы в с. Галициново Галициновской общины. В результате попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Смерч" повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части и уничтожен пожарный автомобиль. Три человека получили ранения.

В Баштанском районе за прошлые сутки были обстрелы Широковской общины. Также община подверглась обстрелам с 22:00 до 04:00. Попадания были за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонская область: В течение суток боевые действия продолжались практически по всей территории Херсонщины.

На деоккупированных территориях были обнаружены противопехотные осколочные мины (ПОМ-2), от которых можно пострадать, не задев их. Во многих общинах области много заминированных территорий.