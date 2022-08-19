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У Харкові встановили перше укриття на зупинці транспорту

Олена РощінаП'ятниця, 19 серпня 2022, 15:12
Зупинка з укриттям у Харкові, фото Суспільне Харків

19 серпня у Харкові поблизу однієї з зупинок встановили укриття для пасажирів громадського транспорту.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: В укритті є 12 сидячих місць та екран із камерами відеоспостереження.

Перша залізобетонна зупинка в Харкові
Перша залізобетонна зупинка в Харкові
Суспільне Харків

Також на зупинці буде близько 100 кг піску для гасіння займань.

На стінах зупинки буде мурал авторства Ярослава Єфремова з написом "Харків – місто-герой".

"Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища. Це перший екземпляр в рамках проєкту безпечних зупинок для жителів Харкова і інших міст України. Обрали концепцію із пам'ятками та елементами архітектури Харкова для того, щоб підкреслити цінності самого міста", – розповів художник.

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Цьому передувало: Харківський міський голова Ігор Терехов 25 липня повідомляв, що в Харкові зведуть зупинки із залізобетону, в яких можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу у разі загрози артилерійського обстрілу. Безпечні зупинки планують встановити у 25 місцях Харкова. Перебувати там зможе близько 50 людей.

У Чугуєві Харківської області з 22 липня почали облаштовувати укриття в місцях масового скупчення людей в центрі міста. Це конструкції з фундаментних блоків та мішків із піском.

Передісторія: 

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Теми: Харківвійнатранспорт
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