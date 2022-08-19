У Харкові встановили перше укриття на зупинці транспорту
19 серпня у Харкові поблизу однієї з зупинок встановили укриття для пасажирів громадського транспорту.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: В укритті є 12 сидячих місць та екран із камерами відеоспостереження.
Також на зупинці буде близько 100 кг піску для гасіння займань.
На стінах зупинки буде мурал авторства Ярослава Єфремова з написом "Харків – місто-герой".
"Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища. Це перший екземпляр в рамках проєкту безпечних зупинок для жителів Харкова і інших міст України. Обрали концепцію із пам'ятками та елементами архітектури Харкова для того, щоб підкреслити цінності самого міста", – розповів художник.
Цьому передувало: Харківський міський голова Ігор Терехов 25 липня повідомляв, що в Харкові зведуть зупинки із залізобетону, в яких можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу у разі загрози артилерійського обстрілу. Безпечні зупинки планують встановити у 25 місцях Харкова. Перебувати там зможе близько 50 людей.
У Чугуєві Харківської області з 22 липня почали облаштовувати укриття в місцях масового скупчення людей в центрі міста. Це конструкції з фундаментних блоків та мішків із піском.
Передісторія:
- 20 липня у Харкові від російського обстрілу на зупинці загинули 3 людей. 1 серпня поранення на зупинці в Харкові отримала одна людина.
- 29 липня від обстрілу на зупинці в Миколаєві загинули 7 осіб.