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В Харькове установили первое укрытие на остановке транспорта

Елена РощинаПятница, 19 августа 2022, 15:12
В Харькове установили первое укрытие на остановке транспорта
Остановка с укрытием в Харькове, фото Суспільне Харків

19 августа в Харькове рядом с одной из остановок установили укрытие для пассажиров общественного транспорта.

Источник: "Суспільне"

Детали: В укрытии есть 12 сидячих мест и экран с камерами видеонаблюдения.

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Первая железобетонная остановка в Харькове
Первая железобетонная остановка в Харькове
Фото Суспільне Харків

Также на остановке будет порядка 100 кг песка для тушения возгораний.

На стенах остановки будет мурал авторства Ярослава Ефремова с надписью "Харьков – город-герой".

"Мы делаем уникальный мурал на остановке бомбоубежища. Это первый экземпляр в рамках проекта безопасных остановок для жителей Харькова и других городов Украины. Выбрали концепцию с достопримечательностями и элементами архитектуры Харькова для того, чтобы подчеркнуть ценности самого города", – рассказал художник.

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Этому предшествовало: Харьковский городской глава Игорь Терехов 25 июля сообщал, что в Харькове построят остановки из железобетона, в которых можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу в случае угрозы артиллерийских обстрелов. Безопасные остановки планируется установить в 25 местах Харькова. Находиться там сможет порядка 50 человек.

В Чугуеве Харьковской области с 22 июля начали обустраивать укрытия в местах массового скопления людей в центре города. Это конструкции из фундаментных блоков и мешков с песком.

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Темы: Харьковвойнатранспорт
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