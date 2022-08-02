Пушилін заявив, що на окупованій Донеччині тримають понад 3,5 тис. українських полонених

Прокремлівський маріонетковий ватажок Денис Пушилін заявив, що бойовики на території так званої "ДНР" утримують більше 3,5 тис. українських військовополонених.

Джерело: російський пропагандистський інформаційний ресурс "RT"

Деталі: За словами Пушиліна, щодо полонених проводяться так звані "слідчі дії". Якщо ставленики Кремля вирішать, що військовополонений "винен", його чекає "суд і покарання". "Невинуватих" Пушилін пообіцяв обміняти.

Передісторія:

29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.

Росіяни, попри обіцянки, досі не надали доступ до місця вбивства українських полонених в Оленівці представникам Міжнародного комітету Червоного хреста.