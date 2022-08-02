Пушилін заявив, що на окупованій Донеччині тримають понад 3,5 тис. українських полонених

Прокремлівський маріонетковий ватажок Денис Пушилін заявив, що бойовики на території так званої "ДНР" утримують більше 3,5 тис. українських військовополонених.

Джерело: російський пропагандистський інформаційний ресурс "RT"

Деталі: За словами Пушиліна, щодо полонених проводяться так звані "слідчі дії". Якщо ставленики Кремля вирішать, що військовополонений "винен", його чекає "суд і покарання". "Невинуватих" Пушилін пообіцяв обміняти.

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