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Пушилін заявив, що на окупованій Донеччині тримають понад 3,5 тис. українських полонених

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 11:06
Ватажок бойовиків "ДНР" Деніс пушилін, скріншот

Прокремлівський маріонетковий ватажок Денис Пушилін заявив, що бойовики на території так званої "ДНР" утримують більше 3,5 тис. українських військовополонених.

Джерело: російський пропагандистський інформаційний ресурс "RT"

Деталі: За словами Пушиліна, щодо полонених проводяться так звані "слідчі дії". Якщо ставленики Кремля вирішать, що військовополонений "винен", його чекає "суд і покарання". "Невинуватих" Пушилін пообіцяв обміняти.

Передісторія: 

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Росіяни, попри обіцянки, досі не надали доступ до місця вбивства українських полонених в Оленівці представникам Міжнародного комітету Червоного хреста.

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Теми: полоненіПушилінУкраїна
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