Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі

Міністерство закордонних справ України прийняло рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій після зустрічі білоруського диктатора Олександра Лукашенка з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

Джерело: заява МЗС України

Дослівно: "Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ.

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У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій".

Деталі: У МЗС також заявили, що засуджують зустріч Лукашенка і Пушиліна, оскільки вона є спробою "легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку".

Крім того, українське відомство закликало Мінськ "утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України".

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Що передувало: Лукашенко 18 квітня проввів зустріч Пушиліним.