МЗС Китаю пообіцяв реакцію на візит Пелосі на Тайвань – вона каже, що про зміну політики США не йдеться

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок, рішуче засудивши його.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Сіньхуа".

Візит Пелосі китайське МЗС назвало "серйозним порушенням принципу "одного Китаю", що "серйозно порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо "незалежності Тайваню".

"Китай рішуче виступає проти і суворо засуджує це, а також вчинив серйозний демарш і рішучий протест Сполученим Штатам", – йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що Тайвань є "невід’ємною частиною території Китаю, а уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай".

"Китай однозначно вживе всіх необхідних заходів для рішучого захисту свого суверенітету і територіальної цілісності у відповідь на візит спікера США. Усі наслідки, що випливають з цього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню", – додають в МЗС КНР.

Своєю чергою пресслужба Пелосі в опублікованому повідомленні стверджує, що її візит "жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів", яка керується Законом про відносини з Тайванем 1979 року і спільними комюніке США та Китаю.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.