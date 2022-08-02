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Китай пообещал реакцию на визит Пелоси на Тайвань – она говорит, что об изменении политики США речь не идет

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 18:24
ФОТО: ТГ ПЕЛОСИ

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник, решительно осудив его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Синьхуа".

Визит Пелоси китайский МИД назвал "серьезным нарушением принципа "одного Китая", который "серьезно нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, подрывает мир и стабильность в Тайванском проливе и посылает крайне неправильный сигнал сепаратистским силам относительно независимости Тайваня.

"Китай решительно выступает против и сурово осуждает это, а также совершил серьезный демарш и решительный протест Соединенным Штатам", – говорится в сообщении.

Там напомнили, что Тайвань является "неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай".

"Китай однозначно примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера США. Все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня", – добавляют в МИД КНР.

В свою очередь прессслужба Пелоси в опубликованном сообщении утверждает, что ее визит "никаким образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов", которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем 1979 года и совместными коммюнике США и Китая.

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"Солидарность Америки с 23 миллионами жителей Тайваня сегодня как никогда важна, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией", – отметила спикер Палаты представителей.

Как сообщалось, самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэй. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань. Кроме того, как сообщалось, вблизи Тайваня начались военные учения КНР, а пролив у острова был перекрыт.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена поддержит Нэнси Пелоси, если она все же отправится на Тайвань.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник выразила солидарность с Тайванем, вокруг которого Китай проводит военные маневры на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США.

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Темы: ПелосиКитайТайваньСША
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