Китай пообещал реакцию на визит Пелоси на Тайвань – она говорит, что об изменении политики США речь не идет

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник, решительно осудив его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Синьхуа".

Визит Пелоси китайский МИД назвал "серьезным нарушением принципа "одного Китая", который "серьезно нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, подрывает мир и стабильность в Тайванском проливе и посылает крайне неправильный сигнал сепаратистским силам относительно независимости Тайваня.

"Китай решительно выступает против и сурово осуждает это, а также совершил серьезный демарш и решительный протест Соединенным Штатам", – говорится в сообщении.

Там напомнили, что Тайвань является "неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай".

"Китай однозначно примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера США. Все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня", – добавляют в МИД КНР.

В свою очередь прессслужба Пелоси в опубликованном сообщении утверждает, что ее визит "никаким образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов", которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем 1979 года и совместными коммюнике США и Китая.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.