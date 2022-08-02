Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія назвала "явною провокацією" США візит Пелосі на Тайвань

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 21:54

Росія розглядає візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню як явну провокацію і закликає Вашингтон утриматися від дій, "що підривають стабільність та безпеку".

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок ввечері заяві МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

"Розглядаємо її візит як явну провокацію в дусі агресивної лінії США щодо всебічного стримування КНР. Вважаємо, що відносини між сторонами Тайванської протоки – це суто внутрішня справа Китаю", - заявило російське міністерство.

Реклама:

РФ вважає, що китайська сторона має право "вживати заходів, необхідних для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності у тайванському питанні".

Москва закликала Вашингтон "утриматися від дій, що підривають регіональну стабільність та міжнародну безпеку, та визнати нову геополітичну реальність, у якій вже немає місця для американської гегемонії".

Як повідомлялося, літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбей. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

ВІДЕО ДНЯ

Китай негайно засудив візит Пелосі, а міністерство закордонних справ заявило, що він завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.

Пекін пообіцяв вжити заходи у відповідь на візит Пелосі, зазначивши, що наслідки, які випливають з нього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню".

Китайські державні ЗМІ повідомили, що Народно-визвольна армія країни проводитиме навчання поблизу Тайваню у найближчі дні.

Теми: ПелосіТайваньРосіяКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Пелосі
Пелосі заявила, що більше не буде змагатися за лідерство в Демократичній партії США
Китай посилює вимоги щодо імпорту товарів з Тайваню після візиту Пелосі – Bloomberg
Китай скоротив співпрацю зі США в кількох сферах через візит Пелосі на Тайвань
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: