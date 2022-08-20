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Україна шукає 24 тисячі друзів до Дня незалежності

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 19:17

Фандрейзингова платформа UNITED24 розпочала проєкт до Дня незалежності України "24 000 Friends of Ukraine".

Джерело: пресслужба платформи

Деталі: В рамках проєкту благодійникам з усіх країн пропонують оформити щомісячну підписку на "символічну суму" — 24 долари. Зробити це можна одним кліком на сайті платформи: donorbox.org/24-000-friends-of-ukraine.

Кожен, хто підпишеться на благодійний щомісячний донат, отримає електронний лист-подяку з підписом президента Володимира Зеленського.

"Ідея проєкту полягає в тому, аби залучити людей з усього світу до регулярної підтримки боротьби українського народу проти агресора. Початкова мета проєкту — 24 000 підписників", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що благодійна підписка доступна за напрямом "Медична допомога". Регулярне надходження пожертв дозволить Міністерству охорони здоров’я планувати закупівлі для підтримки роботи українських медиків та порятунку життів.

Передісторія:

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  • 3 травня в Україні анонсували запуск платформы для збору коштів.
  • У липня Imagine Dragons оголосили, що збиратимуть гроші на відновлення України через UNITED24.
  • 4 серпня стало відомо, що на кошти, зібрані через платформу UNITED24, вперше придбали гелікоптер МІ-2АМ-1.
  • 3 серпня в Україну в рамках проєкту "Армія дронів" надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, придбані з внесків UNITED24

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Теми: грошівійна
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