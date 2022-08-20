Україна шукає 24 тисячі друзів до Дня незалежності
Фандрейзингова платформа UNITED24 розпочала проєкт до Дня незалежності України "24 000 Friends of Ukraine".
Джерело: пресслужба платформи
Деталі: В рамках проєкту благодійникам з усіх країн пропонують оформити щомісячну підписку на "символічну суму" — 24 долари. Зробити це можна одним кліком на сайті платформи: donorbox.org/24-000-friends-of-ukraine.
Кожен, хто підпишеться на благодійний щомісячний донат, отримає електронний лист-подяку з підписом президента Володимира Зеленського.
"Ідея проєкту полягає в тому, аби залучити людей з усього світу до регулярної підтримки боротьби українського народу проти агресора. Початкова мета проєкту — 24 000 підписників", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що благодійна підписка доступна за напрямом "Медична допомога". Регулярне надходження пожертв дозволить Міністерству охорони здоров’я планувати закупівлі для підтримки роботи українських медиків та порятунку життів.
Передісторія:
- 3 травня в Україні анонсували запуск платформы для збору коштів.
- У липня Imagine Dragons оголосили, що збиратимуть гроші на відновлення України через UNITED24.
- 4 серпня стало відомо, що на кошти, зібрані через платформу UNITED24, вперше придбали гелікоптер МІ-2АМ-1.
- 3 серпня в Україну в рамках проєкту "Армія дронів" надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, придбані з внесків UNITED24.