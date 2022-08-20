Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна шукає 24 тисячі друзів до Дня незалежності

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 19:17

Фандрейзингова платформа UNITED24 розпочала проєкт до Дня незалежності України "24 000 Friends of Ukraine".

Джерело: пресслужба платформи

Деталі: В рамках проєкту благодійникам з усіх країн пропонують оформити щомісячну підписку на "символічну суму" — 24 долари. Зробити це можна одним кліком на сайті платформи: donorbox.org/24-000-friends-of-ukraine.

Реклама:

Кожен, хто підпишеться на благодійний щомісячний донат, отримає електронний лист-подяку з підписом президента Володимира Зеленського.

"Ідея проєкту полягає в тому, аби залучити людей з усього світу до регулярної підтримки боротьби українського народу проти агресора. Початкова мета проєкту — 24 000 підписників", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що благодійна підписка доступна за напрямом "Медична допомога". Регулярне надходження пожертв дозволить Міністерству охорони здоров’я планувати закупівлі для підтримки роботи українських медиків та порятунку життів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 3 травня в Україні анонсували запуск платформы для збору коштів.
  • У липня Imagine Dragons оголосили, що збиратимуть гроші на відновлення України через UNITED24.
  • 4 серпня стало відомо, що на кошти, зібрані через платформу UNITED24, вперше придбали гелікоптер МІ-2АМ-1.
  • 3 серпня в Україну в рамках проєкту "Армія дронів" надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, придбані з внесків UNITED24

Теми: грошівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
гроші
Міноборони закупило мільйон неякісних продуктових наборів для військових – ОГП
В Україні витратили понад 19 мільярдів із бюджетів громад, які перебувають в окупації
Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: