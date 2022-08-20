Украина ищет 24 тысячи друзей ко Дню независимости
Фандрейзинговая платформа UNITED24 начала проект ко Дню независимости Украины "24 000 Friends of Ukraine".
Источник: пресс-служба платформы
Детали: В рамках проекта благотворителям из всех стран предлагают оформить ежемесячную подписку на "символическую сумму" – 24 доллара. Сделать это можно одним щелчком на сайте платформы: donorbox.org/24-000-friends-of-ukraine.
Каждый, кто подпишется на благотворительный ежемесячный донат, получит благодарственное письмо с подписью президента Владимира Зеленского.
"Идея проекта состоит в том, чтобы привлечь людей со всего мира к регулярной поддержке борьбы украинского народа против агрессора. Начальная цель проекта – 24 000 подписчиков", – говорится в сообщении.
Отмечается, что благотворительная подписка доступна по направлению Медицинская помощь. Регулярное поступление пожертвований позволит Министерству здравоохранения планировать закупки для поддержки работы украинских медиков и спасения жизней.
Предыстория:
- 3 мая в Украине анонсировали запуск платформы для сбора средств.
- В июле Imagine Dragons объявили, что будут собирать деньги на восстановление Украины через UNITED24.
- 4 августа стало известно, что на средства, собранные через платформу UNITED24, впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1.
- 3 августа в Украину в рамках проекта "Армия дронов" поступили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye, приобретенные из взносов UNITED24.