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Украина ищет 24 тысячи друзей ко Дню независимости

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 19:17

Фандрейзинговая платформа UNITED24 начала проект ко Дню независимости Украины "24 000 Friends of Ukraine".

Источник: пресс-служба платформы

Детали: В рамках проекта благотворителям из всех стран предлагают оформить ежемесячную подписку на "символическую сумму" – 24 доллара. Сделать это можно одним щелчком на сайте платформы: donorbox.org/24-000-friends-of-ukraine.

Каждый, кто подпишется на благотворительный ежемесячный донат, получит благодарственное письмо с подписью президента Владимира Зеленского.

"Идея проекта состоит в том, чтобы привлечь людей со всего мира к регулярной поддержке борьбы украинского народа против агрессора. Начальная цель проекта – 24 000 подписчиков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благотворительная подписка доступна по направлению Медицинская помощь. Регулярное поступление пожертвований позволит Министерству здравоохранения планировать закупки для поддержки работы украинских медиков и спасения жизней.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 мая в Украине анонсировали запуск платформы для сбора средств.
  • В июле Imagine Dragons объявили, что будут собирать деньги на восстановление Украины через UNITED24.
  • 4 августа стало известно, что на средства, собранные через платформу UNITED24, впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1.
  • 3 августа в Украину в рамках проекта "Армия дронов" поступили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye, приобретенные из взносов UNITED24.

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Темы: деньгивойна
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