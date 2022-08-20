Украина ищет 24 тысячи друзей ко Дню независимости

Фандрейзинговая платформа UNITED24 начала проект ко Дню независимости Украины "24 000 Friends of Ukraine".

Источник: пресс-служба платформы

Детали: В рамках проекта благотворителям из всех стран предлагают оформить ежемесячную подписку на "символическую сумму" – 24 доллара. Сделать это можно одним щелчком на сайте платформы: donorbox.org/24-000-friends-of-ukraine.

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Каждый, кто подпишется на благотворительный ежемесячный донат, получит благодарственное письмо с подписью президента Владимира Зеленского.

"Идея проекта состоит в том, чтобы привлечь людей со всего мира к регулярной поддержке борьбы украинского народа против агрессора. Начальная цель проекта – 24 000 подписчиков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благотворительная подписка доступна по направлению Медицинская помощь. Регулярное поступление пожертвований позволит Министерству здравоохранения планировать закупки для поддержки работы украинских медиков и спасения жизней.

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