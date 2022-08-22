Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Громадський транспорт Києва на 2 дні змінить час роботи

"Українська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 15:17
Громадський транспорт, Київпастранс

З 22 по 24 серпня громадський транспорт в Києві курсуватиме до 21:00

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно: "Відсьогодні до 24 серпня включно наземний громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00".

Деталі: За інформацією КМДА, у найближчі дні можливі загрози нанесення військами РФ ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах.

Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом і бути обережними.

Нагадаємо: Столичний метрополітен у ці дні працює також із 06:00 до 21:00.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Киватранспорт
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW вказав, скільки в Росії обіцяють за вступ у "добровольчі загони"

ЗСУ знищили комплекси "Бук" і "Сані", а також живу силу ворога – ОК "Південь"

Кулеба назвав дві країни ЄС, які не постачають Україні зброю

США готують передачу Україні дронів-камікадзе Switchblade 600

відеоССО показали, як підривають мости на Донеччині й гальмують росіян

фотоУкраїна завоювала 32 медалі за останні 10 днів на Євро

Усі новини...
Кива
Журналісти з’ясували, де живе Кива в Підмосков’ї
Суд заборонив Соціалістичну партію України
Київ будує укріплення на випадок нового штурму росіянами - з'явилося відео
Останні новини
05:54
Росія планує найближчим часом вдарити по інфраструктурі України – ЗМІ
05:45
Через повені в Афганістані загинули щонайменше 20 людей
04:47
ISW вказав, скільки в Росії обіцяють за вступ у "добровольчі загони"
03:58
Нідерланди виділять Україні новий пакет допомоги на понад 80 млн євро
03:20
З окупованої території Харківщини вдалося евакуювати понад 800 людей – Верещук
02:25
Теракт в Оленівці: ООН створила комісію для розслідування
01:26
ЗСУ знищили комплекси "Бук" і "Сані", а також живу силу ворога – ОК "Південь"
00:58
Сумщина: ворог обстрілював громади з кулеметів та освітлювальними снарядами
00:25
Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові
23:43
відеоЗеленського обурила чергова наглість Росії
Усі новини...