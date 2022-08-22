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Громадський транспорт Києва на 2 дні змінить час роботи

"Українська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 15:17
Громадський транспорт Києва на 2 дні змінить час роботи
Громадський транспорт, Київпастранс

З 22 по 24 серпня громадський транспорт в Києві курсуватиме до 21:00

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно: "Відсьогодні до 24 серпня включно наземний громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00".

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Деталі: За інформацією КМДА, у найближчі дні можливі загрози нанесення військами РФ ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах.

Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом і бути обережними.

Нагадаємо: Столичний метрополітен у ці дні працює також із 06:00 до 21:00.

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Теми: Киватранспорт
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