Громадський транспорт Києва на 2 дні змінить час роботи

З 22 по 24 серпня громадський транспорт в Києві курсуватиме до 21:00

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно: "Відсьогодні до 24 серпня включно наземний громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00".

Деталі: За інформацією КМДА, у найближчі дні можливі загрози нанесення військами РФ ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах.

Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом і бути обережними.

Нагадаємо: Столичний метрополітен у ці дні працює також із 06:00 до 21:00.