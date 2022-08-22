Громадський транспорт Києва на 2 дні змінить час роботи
Понеділок, 22 серпня 2022, 15:17
З 22 по 24 серпня громадський транспорт в Києві курсуватиме до 21:00
Джерело: КМДА у Telegram
Дослівно: "Відсьогодні до 24 серпня включно наземний громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00".
Деталі: За інформацією КМДА, у найближчі дні можливі загрози нанесення військами РФ ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах.
Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом і бути обережними.
Нагадаємо: Столичний метрополітен у ці дні працює також із 06:00 до 21:00.