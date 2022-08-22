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Общественный транспорт Киева на 2 дня сменит время работы

"Украинская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 15:17
Общественный транспорт Киева на 2 дня сменит время работы
Общественный транспорт, Киевпасстранс

С 22 по 24 августа наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать до 21:00

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "С сегодняшнего дня до 24 августа включительно наземный общественный транспорт будет курсировать с 06:00 до 21:00".

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Детали: По информации КГГА, в ближайшие дни возможны угрозы нанесения войсками РФ ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенным рядом жилым массивам.

Городские власти призывают киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу и быть осторожными. 

Напомним: Столичный метрополитен в эти дни работает также с 06.00 до 21.00.

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Темы: Киватранспорт
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