Общественный транспорт Киева на 2 дня сменит время работы
Понедельник, 22 августа 2022, 15:17
С 22 по 24 августа наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать до 21:00
Источник: КГГА в Telegram
Дословно: "С сегодняшнего дня до 24 августа включительно наземный общественный транспорт будет курсировать с 06:00 до 21:00".
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Детали: По информации КГГА, в ближайшие дни возможны угрозы нанесения войсками РФ ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенным рядом жилым массивам.
Городские власти призывают киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу и быть осторожными.
Напомним: Столичный метрополитен в эти дни работает также с 06.00 до 21.00.
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