Буде ще сильнішою: Зеленський анонсував розширення Кримської платформи

Президент Володимир Зеленський анонсував розширення Кримської платформи, в тому числі й за складом учасників.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Вже повністю готова до другого саміту Кримська платформа.

Реклама:

Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж минулого року – і за складом учасників, і за тематикою обговорення.

Ми значно розширюємо формат Кримської платформи.

Завтра (23 серпня – ред.) озвучимо всі деталі".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський розповів, що 22 серпня був запущений ще один формат = "Київська ініціатива", в якому беруть участь країни-сусіди – Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Естонія, Латвія та Литва.

Президент очікує, що цей формат дасть змогу посилити взаємодію в регіоні, спільний захист інтересів, передусім безпекових.

Нагадаємо:

23 серпня 2021 року в Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи– першого переговорного майданчика України з деокупації Криму.

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму. Цей документ підтвердив, що півострів є українським, а дії РФ у Криму від 2014 року є агресією та окупацією.

Також держави-учасниці саміту домовилися створити "Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації".

Читайте також: Шлях до деокупації: текст рішення, яке ухвалив саміт Кримської платформи