Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Будет еще сильнее: Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы

Роман ПетренкоПонедельник, 22 августа 2022, 22:14
Будет еще сильнее: Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы, в том числе по составу участников.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Уже полностью готова ко второму саммиту Крымская платформа.

Реклама:

В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом году – и по составу участников, и по тематике обсуждения.

Мы значительно расширяем формат крымской платформы.

Завтра (23 августа – ред.) озвучим все детали".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский рассказал, что 22 августа был запущен еще один формат = "Киевская инициатива", в котором принимают участие страны-соседи – Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Эстония, Латвия и Литва.

Президент ожидает, что этот формат позволит усилить взаимодействие в регионе, общую защиту интересов, прежде всего безопасных.

Напомним:

  • 23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы– первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма.
  • В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма. Этот документ подтвердил, что остров является украинским, а действия РФ в Крыму с 2014 года являются агрессией и оккупацией.
  • Также государства-участники саммита договорились создать "Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации".

Читайте также: Путь к деоккупациии: русский перевод решения Крымской платформы

Темы: Крымская платформаЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Крымская платформа
Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия
Зеленский: Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: