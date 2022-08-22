Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Будет еще сильнее: Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы

Роман ПетренкоПонедельник, 22 августа 2022, 22:14
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы, в том числе по составу участников.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Уже полностью готова ко второму саммиту Крымская платформа.

В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом году – и по составу участников, и по тематике обсуждения.

Мы значительно расширяем формат крымской платформы.

Завтра (23 августа – ред.) озвучим все детали".

Детали: Зеленский рассказал, что 22 августа был запущен еще один формат = "Киевская инициатива", в котором принимают участие страны-соседи – Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Эстония, Латвия и Литва.

ВИДЕО ДНЯ

Президент ожидает, что этот формат позволит усилить взаимодействие в регионе, общую защиту интересов, прежде всего безопасных.

Напомним:

  • 23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы– первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма.
  • В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма. Этот документ подтвердил, что остров является украинским, а действия РФ в Крыму с 2014 года являются агрессией и оккупацией.
  • Также государства-участники саммита договорились создать "Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации".

Читайте также: Путь к деоккупациии: русский перевод решения Крымской платформы

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Крымская платформаЗеленскийвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

"Стараемся убить их как можно больше": МИД Казахстана вызвал посла Украины после заявления о россиянах

обновленоРоссия нанесла ракетный удар по Днепру, в городе падают обломки

видеоУкраинский флаг снова будет развеваться в Херсоне, Крыму, Энергодаре – Зеленский

фотоПрезидент Польши прибыл в Киев

Данилов об убийстве Дугиной в России: Это сделала ФСБ, мы так не работаем

Россия планирует в ближайшее время ударить по инфраструктуре Украины – СМИ

Все новости...
Крымская платформа
Генсек НАТО примет участие в саммите Крымской платформы
Крымская платформа – наш дипломатический Рамштайн
Три лидера G7 подтвердили участие в онлайн-саммите Крымской платформы
Последние новости
12:05
фото"До" и "после": проект "Открытки из Украины" показывает, что Россия сделала с культурными объектами
11:54
"Стараемся убить их как можно больше": МИД Казахстана вызвал посла Украины после заявления о россиянах
11:50
Одесситы развернули 18-метровый флаг Украины на Воронцовском маяке
11:46
В "Дії" снова можно поделиться техпаспортом на авто - Минцифры
11:36
Воздушные силы уничтожили три российских беспилотника
11:29
ФСБ запланировала в РФ теракты с массовыми жертвами среди гражданских – секретарь СНБО
11:17
Агентство Fitch подтвердило рейтинги украинских госбанков
11:17
СБУ начала блокировать виртуальные кошельки россиян, которые собирают деньги на войну в Украине
11:07
обновленоРоссия нанесла ракетный удар по Днепру, в городе падают обломки
11:07
Болгария будет вести переговоры о возобновлении поставок от "Газпрома"
Все новости...