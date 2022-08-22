Будет еще сильнее: Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы

Президент Владимир Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы, в том числе по составу участников.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Уже полностью готова ко второму саммиту Крымская платформа.

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В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом году – и по составу участников, и по тематике обсуждения.

Мы значительно расширяем формат крымской платформы.

Завтра (23 августа – ред.) озвучим все детали".

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Детали: Зеленский рассказал, что 22 августа был запущен еще один формат = "Киевская инициатива", в котором принимают участие страны-соседи – Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Эстония, Латвия и Литва.

Президент ожидает, что этот формат позволит усилить взаимодействие в регионе, общую защиту интересов, прежде всего безопасных.

Напомним:

23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы– первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма. Этот документ подтвердил, что остров является украинским, а действия РФ в Крыму с 2014 года являются агрессией и оккупацией.

Также государства-участники саммита договорились создать "Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации".

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