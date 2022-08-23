Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Теракт в Еленовке: ООН создала комиссию по расследованию

Ольга ГлущенкоВторник, 23 августа 2022, 02:25
Теракт в Еленовке: ООН создала комиссию по расследованию
СКРИНШОТ С ВИДЕО, ОБНАРОДОВАННОГО пропагандисты

Организация Объединенных Наций создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке.

Источник: CNN со ссылкой на спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика

Прямая речь: "Организация Объединенных Наций имеет команду по установлению фактов, которая готова расследовать нападение на украинскую тюрьму в Еленовке".

Реклама:

Детали: Дюжаррик отметил, что комиссия пока не может заняться расследованием на месте происшествия, поскольку ситуация вокруг колонии в Еленовке продолжает оставаться опасной для визита без соответствующих гарантий от Украины и России.

Также он объявил членов созданной команды.

По его словам, в нее вошли: бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера.

ВИДЕО ДНЯ

Комиссия будет устанавливать факты и отчитываться Генеральному секретарю ООН.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

Темы: войнатерроризмООНпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
война
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: