Теракт в Еленовке: ООН создала комиссию по расследованию

Организация Объединенных Наций создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке.

Источник: CNN со ссылкой на спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика

Прямая речь: "Организация Объединенных Наций имеет команду по установлению фактов, которая готова расследовать нападение на украинскую тюрьму в Еленовке".

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Детали: Дюжаррик отметил, что комиссия пока не может заняться расследованием на месте происшествия, поскольку ситуация вокруг колонии в Еленовке продолжает оставаться опасной для визита без соответствующих гарантий от Украины и России.

Также он объявил членов созданной команды.

По его словам, в нее вошли: бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера.

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Комиссия будет устанавливать факты и отчитываться Генеральному секретарю ООН.

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