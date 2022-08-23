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Теракт в Еленовке: ООН создала комиссию по расследованию

Ольга ГлущенкоВторник, 23 августа 2022, 02:25
СКРИНШОТ С ВИДЕО, ОБНАРОДОВАННОГО пропагандисты

Организация Объединенных Наций создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке.

Источник: CNN со ссылкой на спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика

Прямая речь: "Организация Объединенных Наций имеет команду по установлению фактов, которая готова расследовать нападение на украинскую тюрьму в Еленовке".

Детали: Дюжаррик отметил, что комиссия пока не может заняться расследованием на месте происшествия, поскольку ситуация вокруг колонии в Еленовке продолжает оставаться опасной для визита без соответствующих гарантий от Украины и России.

Также он объявил членов созданной команды.

По его словам, в нее вошли: бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера.

Комиссия будет устанавливать факты и отчитываться Генеральному секретарю ООН.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

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Темы: войнатерроризмООНпленные
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