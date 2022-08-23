ФСБ запланувала в РФ теракти із масовими жертвами серед цивільних – секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Росії падає підтримка війни і ФСБ запланувала в РФ серію терактів з масовими жертвами серед цивільних.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації.

Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.

Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням".

Нагадаємо:

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби, Україна до цього не причетна.