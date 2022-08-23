ФСБ запланувала в РФ теракти із масовими жертвами серед цивільних – секретар РНБО
Вівторок, 23 серпня 2022, 11:29
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Росії падає підтримка війни і ФСБ запланувала в РФ серію терактів з масовими жертвами серед цивільних.
Джерело: Данілов у Twitter
Пряма мова: "На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації.
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Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.
Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням".
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