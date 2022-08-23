ФСБ запланировала в РФ теракты с массовыми жертвами среди гражданских – секретарь СНБО
Вторник, 23 августа 2022, 11:29
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в России падает поддержка войны и ФСБ запланировала в РФ серию терактов с массовыми жертвами среди гражданских.
Источник: Данилов в Twitter
Прямая речь: "На России падает поддержка войны. Кремль нуждается в общественной мобилизации.
Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских.
Дугина – первая в этом ряду. Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением".
Напомним:
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.
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