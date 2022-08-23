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ФСБ запланировала в РФ теракты с массовыми жертвами среди гражданских – секретарь СНБО

Мазуренко Алена Вторник, 23 августа 2022, 11:29
Данилов ФОТО: УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в России падает поддержка войны и ФСБ запланировала в РФ серию терактов с массовыми жертвами среди гражданских.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "На России падает поддержка войны. Кремль нуждается в общественной мобилизации.

Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских.

Дугина – первая в этом ряду. Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением".

Напомним: 

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.

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Темы: ФСБтерактРосcияДанилов
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