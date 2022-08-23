Данілов про вбивство Дугіної в Росії: Це зробила ФСБ, ми так не працюємо
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби, Україна до цього не причетна.
Джерело: секретар РНБОУ в ефірі "24 каналу" 22 серпня
Пряма мова: "Нам від цієї людини не зимно ніяк, воно нам як мокре горить. ФСБ зробила цю річ – і зараз буде вказувати, що це зробили хтось із наших.
Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо ніякого відношення – це робота російських спецслужб".
Деталі: За словами Данілова, Дар'я Дугіна разом із батьком критикували довготривалість так званої "спецоперації" Росії в Україні, а російські спецслужби починають прибирати тих людей, які критикують "успіхи" війни.
"Наші спецслужби не мають до цього ніякого відношення", – наголосив секретар РНБО України.
Передісторія:
- 20 серпня в Підмосков'ї вибухнуло авто з Дар’єю Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
- В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
- У Росії заявили, що вбивство Дугіної вчинили українські спецслужби, а вибуховий пристрій активовано дистанційно. ФСБ РФ вигадала, що нібито винна у вибуху українка Наталія Вовк служила в "Азові" – бійці полку це заперечили.
- Пропагандисти Росії почали закликати до нових ударів по Україні після смерті Дугіної, а її батько заявив, що прагне не лише помсти, а й "перемоги".
- Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що за вбивством Дугіної нібито стоїть "Національна Республіканська Армія", а потім висловив переконання, що підривники вважали, що в автомобілі їде її батько.
- Президент РФ Володимир Путін нагородив Дугіну орденом "мужності" посмертно.