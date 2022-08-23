Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби, Україна до цього не причетна.

Джерело: секретар РНБОУ в ефірі "24 каналу" 22 серпня

Пряма мова: "Нам від цієї людини не зимно ніяк, воно нам як мокре горить. ФСБ зробила цю річ – і зараз буде вказувати, що це зробили хтось із наших.

Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо ніякого відношення – це робота російських спецслужб".

Деталі: За словами Данілова, Дар'я Дугіна разом із батьком критикували довготривалість так званої "спецоперації" Росії в Україні, а російські спецслужби починають прибирати тих людей, які критикують "успіхи" війни.

"Наші спецслужби не мають до цього ніякого відношення", – наголосив секретар РНБО України.

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