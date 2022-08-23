Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли Енергодару: загинув працівник ЗАЕС

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 серпня 2022, 12:50
Обстріли Енергодару: загинув працівник ЗАЕС
Фото: Telegram Орлова

Через обстріли Енергодару 22 серпня було поранено працівника Запорізької АЕС, який згодом помер у реанімації.

Джерело: мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Вчора, 22 серпня 2022 року, внаслідок обстрілу автомобіля таксі в Енергодарі зазнав поранень працівник Запорізької АЕС – слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Владислав Мітін, 1996 року народження".

Реклама:

Деталі: За словами Орлова, працівник був ушпиталений, але від отриманих важких поранень за кілька годин помер у реанімації.

Що було раніше: Інститут вивчення війни (ISW) повідомив раніше, що Міністерство оборони РФ, імовірно, створює передумови для того, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС.

Теми: ЗАЕСвійнаЕнергодар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: