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Обстріли Енергодару: загинув працівник ЗАЕС

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 серпня 2022, 12:50
Фото: Telegram Орлова

Через обстріли Енергодару 22 серпня було поранено працівника Запорізької АЕС, який згодом помер у реанімації.

Джерело: мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Вчора, 22 серпня 2022 року, внаслідок обстрілу автомобіля таксі в Енергодарі зазнав поранень працівник Запорізької АЕС – слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Владислав Мітін, 1996 року народження".

Деталі: За словами Орлова, працівник був ушпиталений, але від отриманих важких поранень за кілька годин помер у реанімації.

Що було раніше: Інститут вивчення війни (ISW) повідомив раніше, що Міністерство оборони РФ, імовірно, створює передумови для того, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС.

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Теми: ЗАЕСвійнаЕнергодар
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