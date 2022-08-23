Обстрелы Энергодара: погиб работник ЗАЭС

Из-за обстрелов Энергодара 22 августа был ранен работник Запорожской АЭС, который впоследствии скончался в реанимации.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "Вчера, 22 августа 2022 года, в результате обстрела автомобиля такси в Энергодаре получил ранения работник Запорожской АЭС – слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин, 1996 года рождения".

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Детали: По словам Орлова, работник был госпитализирован, но от полученных тяжких ранений через несколько часов скончался в реанимации.

Что предшествовало: Институт изучения войны (ISW) ранее сообщил, что Министерство обороны РФ, предположительно, создает предпосылки для того, чтобы обвинить Украину в атаке на Запорожскую АЭС.