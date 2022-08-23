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750 ракет запустили з окупованого Криму за півроку – Зеленський

"Українська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 14:33
750 ракет запустили з окупованого Криму за півроку – Зеленський
Ракета, Укрінформ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого Росія запустила з території тимчасово окупованого Криму близько 750 ракет.

Джерело: Зеленський на другому саміті "Кримської платформи" 23 серпня 

Пряма мова: "З 24 лютого з окупованого Криму по наших містах і громадах було запущено 750 різних крилатих ракет. Вони знищили щонайменше сотні цивільних об'єктів: школи, університети, звичайні житлові будинки. І тому відновлення контролю України над півостровом Крим стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі".

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Деталі: Зеленський наголосив, що Україна повернеться у Крим, щоб "виправити все те, що наробили окупанти". Він зазначив, що деградація Росії почалася із захоплення Криму, а масований терор після 24 лютого став логічним завершенням цього процесу.

Теми: КримКримська платформаЗеленський
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