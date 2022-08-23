Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

750 ракет запустили з окупованого Криму за півроку – Зеленський

"Українська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 14:33
Ракета, Укрінформ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого Росія запустила з території тимчасово окупованого Криму близько 750 ракет.

Джерело: Зеленський на другому саміті "Кримської платформи" 23 серпня 

Пряма мова: "З 24 лютого з окупованого Криму по наших містах і громадах було запущено 750 різних крилатих ракет. Вони знищили щонайменше сотні цивільних об'єктів: школи, університети, звичайні житлові будинки. І тому відновлення контролю України над півостровом Крим стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна повернеться у Крим, щоб "виправити все те, що наробили окупанти". Він зазначив, що деградація Росії почалася із захоплення Криму, а масований терор після 24 лютого став логічним завершенням цього процесу.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КримКримська платформаЗеленський
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили склад боєприпасів, живу силу і техніку ворога – командування "Південь"

Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду

Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова

відео"Завтра важливий день і для нашого ворога": Зеленський звернувся до українців

відеоУ мережі показали унікальні кадри, як "Правий сектор" з ПТРК б'є по росіянах

Німеччина планує поставити Україні додаткові системи ППО Iris-T та іншу зброю – ЗМІ

Усі новини...
Крим
Ердоган: повернення Криму Україні – це вимога міжнародного права
Президент Польщі: Треба звільнити усю територію України, разом з Кримом
Зеленський: Крим разом з Україною стане частиною Євросоюзу
Останні новини
03:48
Дві країни повідомили про смерті людей з позитивним тестом на мавпячу віспу
02:50
ЗСУ знищили склад боєприпасів, живу силу і техніку ворога – командування "Південь"
02:22
"Динамо" програло португальцям і вилетіло з Ліги чемпіонів
01:59
Сумщина: 80 ворожих прильотів по громадах
01:28
Росіяни завдали ударів по двох районах Харкова – мер
00:58
Ворог вдарив по об’єктах інфраструктури в Запоріжжі – ОВА
00:35
Південна Корея заявила про входження російських літаків у її повітряну буферну зону
23:53
ЗСУ знищили за день п'ять ворожих дронів і вертоліт
23:20
Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду
23:05
У Європі вперше продали на аукціоні суперяхту російського олігарха
Усі новини...