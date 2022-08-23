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750 ракет запустили с оккупированного Крыма за полгода – Зеленский

"Украинская правда"Вторник, 23 августа 2022, 14:33
750 ракет запустили с оккупированного Крыма за полгода – Зеленский
Ракета, Укринформ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля Россия запустила с территории временно оккупированного Крыма около 750 ракет.

Источник: Зеленский на втором саммите "Крымской платформы" 23 августа

Прямая речь: "С 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам и общинам было запущено 750 различных крылатых ракет. Они уничтожили по меньшей мере сотни гражданских объектов: школы, университеты, обычные жилые дома. Поэтому восстановление контроля Украины над полуостровом Крым станет большим антивоенным шагом в Европе"

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Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина вернется в Крым, чтобы "исправить все то, что натворили оккупанты". Он отметил, что деградация России началась с захвата Крыма, а массированный террор после 24 февраля стал логичным завершением этого процесса.

Темы: КрымКрымская платформаЗеленский
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