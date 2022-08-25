Морпіхи "демілітаризували" ворожі БМП та БМД на Херсонщині
Четвер, 25 серпня 2022, 16:01
У середу морпіхи Військово-морських сили ЗСУ знищили ворожі БМП, БМД та автомобіль з паливом на Херсонщині, а також накрили артилерійським огнем позиції окупантів.
Джерело: ВМС у Telegram
Дослівно: "На Херсонському напрямку українські морпіхи знищили автомобіль з паливом та три БМП. Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 8 загарбників вбито і поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки та БМД".
Деталі: У ВМС додали, що остаточні втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо:
- У серпні морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ знищили ворожу установку "Піон".
- Нещодавно артилерія військово-морських сили ЗСУ знищила щонайменше 6 окупантів на Донеччині та Херсонщині.
- Також морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів.