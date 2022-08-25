Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Морпіхи "демілітаризували" ворожі БМП та БМД на Херсонщині

"Українська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 16:01
Знищення ворожої техніки, фото з телеграму ВМС

У середу морпіхи Військово-морських сили ЗСУ знищили ворожі БМП, БМД та автомобіль з паливом на Херсонщині, а також накрили артилерійським огнем позиції окупантів. 

Джерело: ВМС у Telegram 

Дослівно: "На Херсонському напрямку українські морпіхи знищили автомобіль з паливом та три БМП. Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 8 загарбників вбито і поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки та БМД". 

Деталі: У ВМС додали, що остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо: 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаХерсонська область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ

Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи

доповнено"Серце розривається": МЗС викликало апостольського нунція через слова Папи про Дугіну

ЗАЕС відновила зʼєднання з мережею, але всі енергоблоки відключені – МАГАТЕ

Через Тернопільщину йде 5 тисяч вірян УПЦ МП, ігноруючи заборону – поліція

фотоПутін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів

Усі новини...
війна
HRW: Україна – єдина країна, де застосовуються касетні боєприпаси
РФ втратила в Україні 80 тисяч загиблими, пораненими й дезертирами – міністр оборони Британії
ЗСУ знищили склад боєприпасів у Новій Каховці – ОК "Південь"
Останні новини
03:43
Окупанти заявляють про лісову пожежу біля ЗАЕС
02:50
Шольц: Німеччина не постачатиме зброї, з якої можна обстріляти РФ
02:14
фотоБіля берегів Туреччини російський нафтовий танкер наїхав на катер
01:30
ОК "Південь": ЗСУ знищили вузол зв'язку росіян на Херсонщині
00:39
Росіяни випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумщині
23:54
Цього тижня ЗСУ знищили вже 7 складів боєприпасів – Гуменюк
23:27
Більшість бійців готові до того, що втратили кінцівку: лікар-травматолог про пацієнтів військового госпіталю
23:13
фотоСупутник зафіксував пожежі біля ЗАЕС
22:52
США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ
22:36
Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи
Усі новини...