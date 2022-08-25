Морпіхи "демілітаризували" ворожі БМП та БМД на Херсонщині

У середу морпіхи Військово-морських сили ЗСУ знищили ворожі БМП, БМД та автомобіль з паливом на Херсонщині, а також накрили артилерійським огнем позиції окупантів.

Джерело: ВМС у Telegram

Дослівно: "На Херсонському напрямку українські морпіхи знищили автомобіль з паливом та три БМП. Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 8 загарбників вбито і поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки та БМД".

Деталі: У ВМС додали, що остаточні втрати ворога уточнюються.

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