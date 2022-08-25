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Морпіхи "демілітаризували" ворожі БМП та БМД на Херсонщині

"Українська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 16:01
Морпіхи демілітаризували ворожі БМП та БМД на Херсонщині
Знищення ворожої техніки, фото з телеграму ВМС

У середу морпіхи Військово-морських сили ЗСУ знищили ворожі БМП, БМД та автомобіль з паливом на Херсонщині, а також накрили артилерійським огнем позиції окупантів. 

Джерело: ВМС у Telegram 

Дослівно: "На Херсонському напрямку українські морпіхи знищили автомобіль з паливом та три БМП. Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 8 загарбників вбито і поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки та БМД". 

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Деталі: У ВМС додали, що остаточні втрати ворога уточнюються.

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Теми: війнаХерсонська область
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