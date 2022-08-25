Морпехи "демилитаризовали" вражеские БМП и БМД в Херсонской области
Четверг, 25 августа 2022, 16:01
В среду морпехи Военно-морских сил ВСУ уничтожили вражеские БМП, БМД и автомобиль с топливом в Херсонской области, а также накрыли артиллерийским огнем позиции оккупантов.
Источник: ВМС в Telegram
Дословно: "На Херсонском направлении украинские морпехи уничтожили автомобиль с топливом и три БМП.
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Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 8 захватчиков убиты и ранены, уничтожена одна единица автомобильной техники и БМД".
Детали: В ВМС добавили, что окончательные потери врага уточняются.
Напомним:
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- В августе морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ уничтожили вражескую установку "Пион".
- Недавно артиллерия военно-морских сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 6 оккупантов в Донецкой и Херсонской областях.
- Также морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов.