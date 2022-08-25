Морпехи "демилитаризовали" вражеские БМП и БМД в Херсонской области

В среду морпехи Военно-морских сил ВСУ уничтожили вражеские БМП, БМД и автомобиль с топливом в Херсонской области, а также накрыли артиллерийским огнем позиции оккупантов.

Источник: ВМС в Telegram

Дословно: "На Херсонском направлении украинские морпехи уничтожили автомобиль с топливом и три БМП.

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Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 8 захватчиков убиты и ранены, уничтожена одна единица автомобильной техники и БМД".

Детали: В ВМС добавили, что окончательные потери врага уточняются.

Напомним:

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