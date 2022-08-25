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Морпехи "демилитаризовали" вражеские БМП и БМД в Херсонской области

"Украинская правда"Четверг, 25 августа 2022, 16:01
Уничтожение вражеской техники, фото с телеграмма ВМС

В среду морпехи Военно-морских сил ВСУ уничтожили вражеские БМП, БМД и автомобиль с топливом в Херсонской области, а также накрыли артиллерийским огнем позиции оккупантов.

Источник: ВМС в Telegram

Дословно: "На Херсонском направлении украинские морпехи уничтожили автомобиль с топливом и три БМП. 

Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 8 захватчиков убиты и ранены, уничтожена одна единица автомобильной техники и БМД".

Детали: В ВМС добавили, что окончательные потери врага уточняются.

Напомним:

  • В августе морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ уничтожили вражескую установку "Пион".
  • Недавно артиллерия военно-морских сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 6 оккупантов в Донецкой и Херсонской областях.
  • Также морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов.

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Темы: войнаХерсонская область
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