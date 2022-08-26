Фракція ОПЗЖ саморозпустилась у Запорізькій міськраді

Проросійська фракція ОПЗЖ офіційно перестала існувати у Запорізькій обласній раді.

Джерело: сайт Запорізької міської ради

Дослівно: "Ми, члени фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" в Запорізькій обласній раді, повідомляємо про припинення існування депутатської фракції політичної партії на підставі поданих заяв депутатів щодо виходу зі складу фракції".

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Деталі: До складу фракції входило 16 депутатів з 84. На пленарному засідання сесії облради офіційно оголосять про припинення функціонування фракції.

Передісторія:

У травні фракція "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді офіційно перестала існувати.

У липні ОПЗЖ і ще кілька проросійських партій подали апеляційні скарги для оскарження заборони.

Група депутатів 24 серпня зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя".