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Фракція ОПЗЖ саморозпустилась у Запорізькій міськраді

"Українська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 13:03
Фракція ОПЗЖ саморозпустилась у Запорізькій міськраді
ОПЗЖ, фото ілюстративне з відкритих джерел

Проросійська фракція ОПЗЖ офіційно перестала існувати у Запорізькій обласній раді.

Джерело: сайт Запорізької міської ради 

Дослівно: "Ми, члени фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" в Запорізькій обласній раді, повідомляємо про припинення існування депутатської фракції політичної партії на підставі поданих заяв депутатів щодо виходу зі складу фракції".

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Деталі: До складу фракції входило 16 депутатів з 84. На пленарному засідання сесії облради офіційно оголосять про припинення функціонування фракції.

Передісторія: 

  • У травні фракція "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді офіційно перестала існувати.
  • У липні ОПЗЖ і ще кілька проросійських партій подали апеляційні скарги для оскарження заборони.
  •  Група депутатів 24 серпня зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя".

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Теми: Запорізька областьОПЗЖпартії
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