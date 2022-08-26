Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Фракція ОПЗЖ саморозпустилась у Запорізькій міськраді

"Українська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 13:03
ОПЗЖ, фото ілюстративне з відкритих джерел

Проросійська фракція ОПЗЖ офіційно перестала існувати у Запорізькій обласній раді.

Джерело: сайт Запорізької міської ради 

Дослівно: "Ми, члени фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" в Запорізькій обласній раді, повідомляємо про припинення існування депутатської фракції політичної партії на підставі поданих заяв депутатів щодо виходу зі складу фракції".

Деталі: До складу фракції входило 16 депутатів з 84. На пленарному засідання сесії облради офіційно оголосять про припинення функціонування фракції.

Передісторія: 

  • У травні фракція "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді офіційно перестала існувати.
  • У липні ОПЗЖ і ще кілька проросійських партій подали апеляційні скарги для оскарження заборони.
  •  Група депутатів 24 серпня зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Запорізька областьОПЗЖпартії
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України

На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

фотоНа Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою

Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ

фотоНардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні

фотоЛитва закупить для України 37 дронів-камікадзе

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

Запорізька область
Росія знову обстріляла Оріхів на Запоріжжі: загинув підліток
Єдиної дати "референдуму" окупанти вже не назвуть – мер Мелітополя
Окупанти заявили, що "затримали" двох працівників ЗАЕС
Останні новини
00:55
Дніпропетровщина: росіяни атакували громаду ракетами Х-22
00:12
На Донеччині подовжують комендантську годину
23:40
Польща купує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на суму $5,8 млрд
23:32
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 4 мешканців
23:20
Проценко виграв "золото" у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги
23:04
Нові перли Медведєва: Зеленський під психотропами, перший ангел апокаліпсису затрубив
23:03
Україна і Молдова підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень
22:59
Глава МЗС Німеччини заявила про готовність обговорити заборону в'їзду в ЄС для росіян
22:48
Зеленський: Україна була і буде серед гарантів продовольчої безпеки
22:25
Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України
Усі новини...