Фракція ОПЗЖ саморозпустилась у Запорізькій міськраді

Проросійська фракція ОПЗЖ офіційно перестала існувати у Запорізькій обласній раді.

Джерело: сайт Запорізької міської ради

Дослівно: "Ми, члени фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" в Запорізькій обласній раді, повідомляємо про припинення існування депутатської фракції політичної партії на підставі поданих заяв депутатів щодо виходу зі складу фракції".

Деталі: До складу фракції входило 16 депутатів з 84. На пленарному засідання сесії облради офіційно оголосять про припинення функціонування фракції.

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