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Фракция ОПЗЖ самораспустилась в Запорожском горсовете

"Украинская правда"Пятница, 26 августа 2022, 13:03
ОПЗЖ, фото иллюстративное из открытых источников

Пророссийская фракция ОПЗЖ официально перестала существовать в Запорожском областном совете.

Источник: сайт Запорожского городского совета

Дословно: "Мы, члены фракции политической партии "Оппозиционная платформа - При жизни" в Запорожском областном совете, сообщаем о прекращении существования депутатской фракции политической партии на основании поданных заявлений депутатов о выходе из состава фракции".

Детали: В состав фракции входило 16 депутатов из 84. На пленарном заседании сессии облсовета официально объявят о прекращении функционирования фракции.

Предыстория:

  • В мае фракция "Оппозиционная платформа – При жизни" в Верховной Раде официально перестала существовать.
  • В июле ОПЗЖ и еще несколько пророссийских партий подали апелляционные жалобы для обжалования запрета.
  • Группа депутатов 24 августа зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа – при жизни".

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Темы: Запорожская областьОПЗЖпартии
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