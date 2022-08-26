Фракция ОПЗЖ самораспустилась в Запорожском горсовете

Пророссийская фракция ОПЗЖ официально перестала существовать в Запорожском областном совете.

Источник: сайт Запорожского городского совета

Дословно: "Мы, члены фракции политической партии "Оппозиционная платформа - При жизни" в Запорожском областном совете, сообщаем о прекращении существования депутатской фракции политической партии на основании поданных заявлений депутатов о выходе из состава фракции".

Детали: В состав фракции входило 16 депутатов из 84. На пленарном заседании сессии облсовета официально объявят о прекращении функционирования фракции.

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