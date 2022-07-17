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ОПЗЖ і ще кілька проросійських партій оскаржують свою заборону - міністр

Валентина РоманенкоНеділя, 17 липня 2022, 09:12
ОПЗЖ і ще кілька проросійських партій оскаржують свою заборону - міністр
Денис Малюська. фото Мін'юсту

Кілька проросійських партій, чию діяльність в Україні заборонив суд, подали апеляційні скарги, зокрема – "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі національного телемарафону 17 липня

Пряма мова: "Кілька партій подали апеляційні скарги, наприклад найпотужніша з тих, які заборонив суд першої інстанції, - ОПЗЖ. Вони подали апеляцію і ми очікуємо найближчим часом її розгляду у касаційному суді. Але ми налаштовані оптимістично, розраховуємо на чесне і прозоре правосуддя і, безумовно, інформуватимемо суспільство про результати розгляду апеляційної скарги".

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Деталі: Малюська зазначив, що процес триває, кілька партій, очевидно подавати апеляції не будуть. Повну картину Мін’юст очікує побачити до кінця липня.

"До кінця літа будемо мати розкладку по партіях, їхніх активах, хто найбагатший (із партій), хто найбідніший, і скільки коштів отримає держава внаслідок їх заборони", - додав міністр.

За словами Малюськи, чемпіоном поки що виглядає Комуністична партія України, яка має дуже багато нерухомості.

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Цьому передувало: Раніше суд заборонив більше 10 проросійських партій. Зокрема: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Державу", "Соціалістичну партію України", партію "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Ліву опозицію", "Партію Шарія" ."Прогресивну соціалістичну партію України", партію "Русь єдина" (колись "Партія політики Путіна"), політичну партію "Щаслива Україна" та Комуністичну партію України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій в Україні 14 травня.

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Теми: ОПЗЖсудпартії
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