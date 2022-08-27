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Пораненого адвоката і бійця Масі Найєма виписали з лікарні

Ольга Глущенко Субота, 27 серпня 2022, 01:18
Пораненого адвоката і бійця Масі Найєма виписали з лікарні
Масі Найєм. фото з його Facebook

Пораненого на війні адвоката і бійця Масі Найєма після операцій і тривалого лікування виписали.

Джерело: Найєм у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні (26 серпня – ред.) о 18:34 мене виписали з лікарні

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Я там пробув з 05 червня, тобто два місяці і 21 день. Було боляче, але цікаво. Далі – наступна операція, остання. Скоро".

"Не знаю, яке буде життя далі. Втратив запахи, око і свободу сідати в авто і їхати, коли хочу і куди хочу. Але комплекс жертви приміряти встигну завжди, а тому всі ці втрати спишу на вартість кращого життя".

"Дуже дякую своїм друзям і суспільству за турботу і підтримку. Так ми сильніше, і саме тому я повернусь на наш захист".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.

Наступного дня вранці його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що Масі Найєма прооперували. Ввечері цього ж дня Масі написав у соцмережі: "Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано".

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Теми: війна
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