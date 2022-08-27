Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Раненого адвоката и бойца Маси Найема выписали из больницы

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 августа 2022, 01:18
МАССИ НАЙЕМ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Раненого на войне адвоката и бойца Маси Найема после операций и длительного лечения выписали.

Источник: Найем в Facebook

Прямая речь: "Сегодня (26 августа – ред.) в 18:34 меня выписали из больницы.

Я там пробыл с 05 июня, то есть два месяца и 21 день. Было больно, но любопытно. Далее – следующая операция, последняя. Скоро".

"Не знаю, какая будет жизнь дальше. Потерял запахи, глаз и свободу садиться в авто и ехать, когда хочу и куда хочу. Но комплекс жертвы примерить успею всегда, а потому все эти потери спишу на стоимость лучшей жизни".

"Очень благодарю своих друзей и общество за заботу и поддержку. Так мы сильнее, и именно поэтому я вернусь на нашу защиту".

Что предшествовало: 5 июня Маси Найема с тяжелым ранением головы и глаза доставили в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Он находился в коме, время от времени приходил в сознание.

ВИДЕО ДНЯ

Утром 6 июня его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что Маси Найема прооперировали. Вечером этого же дня Маси написал в соцсети: "Пришел в себя. Одного глаза у меня не будет никогда. Другим вижу плохо".

Читайте также: Маси Найем: Украина сильно изменится после войны. Дай Бог выжить, я очень хочу быть частью этой Украины

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: война
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников для разминирования

В ГУР рассказали, когда ждать решающего периода в войне

Удар по Чаплино: журналист AP не увидел военных среди погибших

видео Россия перебрасывает в Крым партию тяжелой военной техники – СМИ

фотоРоссия усилила огневое влияние на фронте – Гайдай

Пентагон заключил контракт на $182 млн на покупку ЗРК NASAMS для Украины

Все новости...

Поддержать "Украинскую правду" теперь можно на платформе Patreon

война
Днепропетровщина: россияне атаковали общину ракетами Х-22
В Донецкой области продлевают комендантский час
На Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали 4 жителя
Последние новости
13:38
В ОП рассказали, чем должна закончиться война в Украине
13:10
Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников для разминирования
13:05
В России осталось не более 45% от ракет, которые были до начала войны, – ГУР
13:04
Оккупанты засекретят взрывы в Крыму, чтобы не убежали россияне - разведка
12:59
85-летний сумчанин продал квартиру и передал 1,4 млн гривен на ВСУ
12:57
Украина и Молдова отменили разрешения на грузовую перевозку
12:42
США подтвердили гибель еще одного американца, воевавшего на стороне Украины
12:32
Разъединили полушария мозга: во Львове провели сверхсложную операцию мальчику с эпилепсией
12:24
В ГУР рассказали, когда ждать решающего периода в войне
12:10
Дубинянский: Нам всем не хватает честного и откровенного разговора о временах "украинской молодости"
Все новости...