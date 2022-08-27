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Раненого адвоката и бойца Маси Найема выписали из больницы

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 августа 2022, 01:18
Раненого адвоката и бойца Маси Найема выписали из больницы
МАССИ НАЙЕМ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Раненого на войне адвоката и бойца Маси Найема после операций и длительного лечения выписали.

Источник: Найем в Facebook

Прямая речь: "Сегодня (26 августа – ред.) в 18:34 меня выписали из больницы.

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Я там пробыл с 05 июня, то есть два месяца и 21 день. Было больно, но любопытно. Далее – следующая операция, последняя. Скоро".

"Не знаю, какая будет жизнь дальше. Потерял запахи, глаз и свободу садиться в авто и ехать, когда хочу и куда хочу. Но комплекс жертвы примерить успею всегда, а потому все эти потери спишу на стоимость лучшей жизни".

"Очень благодарю своих друзей и общество за заботу и поддержку. Так мы сильнее, и именно поэтому я вернусь на нашу защиту".

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Что предшествовало: 5 июня Маси Найема с тяжелым ранением головы и глаза доставили в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Он находился в коме, время от времени приходил в сознание.

Утром 6 июня его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что Маси Найема прооперировали. Вечером этого же дня Маси написал в соцсети: "Пришел в себя. Одного глаза у меня не будет никогда. Другим вижу плохо".

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Темы: война
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