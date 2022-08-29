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В Херсонском облсовете уверены, что россияне не смогут провести "референдум"

Елена РощинаПонедельник, 29 августа 2022, 19:07
Александр Самойленко, фото из его Facebook

Российские оккупационные силы не смогут в ближайшее время провести псевдореферендум, который они планировали предварительно на 11 сентября, в единый день голосования в России, считает глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

Источник: Александр Самойленко в комментарии для проекта Радио Свобода "Новости Приазовья"

Прямая речь: "Действительно, существует информация о том, что запланирован единый "референдум" с выборами, которые там проходят в России, они назначены на 11 сентября. Но, анализируя события, которые сегодня происходят, по крайней мере, в Херсонской области, в городе Херсоне я могу сказать с уверенностью почти на 100%, что "референдума" сейчас не будет".

Детали: Глава облсовета убежден в неготовности оккупационных сил провести незаконный "референдум".

"Даже не сформирована комиссия, хотя численность назначена – семь человек, они даже сегодня не могут собрать этих семь человек. Уверен на 100%, что на запланированные даты никаких референдумов происходить не будет. А там опять же уверен, что ВСУ внесут свои коррективы в планы оккупантов", – добавил Самойленко.

Этому предшествовало: 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 августа президент Украины Владимир Зеленский предупреждал: "Если российские оккупационные силы решатся провести хотя бы один псевдореферендум на оккупированных территориях Украины, какая бы то ни было возможность переговоров с Россией будет закрыта".
  • 8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на это пропагандистским утверждением, что якобы не Россия собирается проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины, а "местное население" – хотя до вторжения РФ и мысли об этом не было.

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Темы: ХерсонХерсонская областьоккупациявойна
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