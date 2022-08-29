Гарантії безпеки: Єрмак заявив про новий етап війни і закликав до рішучих кроків

Андрій Єрмак під час роботи групи, фото Офісу президента

Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України, співголовами якої є керівник Офісу президента Андрій Єрмак і колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, наближається до завершення роботи над документом із рекомендаціями.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На третьому засіданні групи, яке відбулося в режимі відеоконференції, Андрій Єрмак наголосив, що мрія про безпекові гарантії для України послідовно перетворюється на план із чіткими часовими межами.

Пряма мова Єрмака: "Ми входимо в новий етап цієї жорстокої війни. На тлі подій, які розгортаються на наших фронтах, саме час партнерам України вдатися до нових рішучих кроків, які гарантуватимуть безпеку Україні.

Ці гарантії мають сформувати новий безпековий порядок на Європейському континенті та унеможливити нову війну в центрі Європи".

Деталі: Керівник Офісу президента України заявив, що завдяки спільним зусиллям членів групи менш ніж за два місяці було створено якісний комплексний проєкт рекомендацій.

За його словами, цей документ охоплює широке коло гарантій: військових, економічних, політичних, санкційних.

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Після підготовки фінальної версії документ передадуть на розгляд президенту Володимиру Зеленському.

"З його публікацією на сайті Офісу президента наші дипломатичні структури отримають потужну допомогу в контексті перемовин з урядами держав-союзників та партнерів", – сказав Єрмак.

Вiн переконаний, що майбутні безпекові гарантії мають стати частиною юридично зобов'язувальних документів, зокрема договорів між Україною та країнами-гарантами.

Група Єрмака-Расмуссена фіналізує проєкт рекомендацій щодо безпекових гарантій для України president.gov.ua

Андерс Фог Расмуссен розповів, що оновлений (другий) проєкт рекомендацій враховує ключові коментарі, які були отримані за результатами попереднього засідання групи.

За його словами, основна увага в цьому проєкті зосереджена на першій частині – це оборонні гарантії, що є основою рекомендацій.

Расмуссен також поінформував учасників, що новим членом групи став колишній міністр Туреччини у справах Євросоюзу Волкан Бозкир.

Надалі група перейде до роботи у форматі співголів з особистими двосторонніми консультаціями з деякими членами з конкретних питань.

Остаточну версію рекомендацій щодо безпекових гарантій перед оприлюдненням буде передано членам групи.

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