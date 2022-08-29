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Гарантии безопасности: Ермак заявил о новом этапе войны и призвал к решительным шагам

Елена РощинаПонедельник, 29 августа 2022, 23:39
Андрей Ермак во время работы группы, фото Офиса президента

Международная рабочая группа по вопросам гарантий безопасности для Украины, сопредседателями которой являются руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, близится к завершению работы над документом с рекомендациями.

Источник: Офис президента

Детали: На третьем заседании группы, которое состоялось в режиме видеоконференции, Андрей Ермак подчеркнул, что мечта о гарантиях безопасности для Украины последовательно превращается в план с четкими временными границами.

Прямая речь Ермака: "Мы входим в новый этап этой жестокой войны. На фоне событий, которые разворачиваются на наших фронтах, самое время партнерам Украины предпринять новые решительные шаги, которые будут обеспечивать безопасность Украины.

Эти гарантии должны сформировать новый порядок безопасности на Европейском континенте и сделать невозможным новую войну в центре Европы".

Детали: Руководитель Офиса президента Украины заявил, что благодаря совместным усилиям членов группы менее чем за два месяца был создан качественный комплексный проект рекомендаций.

По его словам, этот документ охватывает широкий круг гарантий: военных, экономических, политических, санкционных.

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После подготовки финальной версии документ передадут на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

"С его публикацией на сайте Офиса президента наши дипломатические структуры получат весомую помощь в контексте переговоров с правительствами государств-союзников и партнеров", – сказал Ермак.

Он убежден, что будущие гарантии безопасности должны стать частью юридически обязывающих документов, в частности договоров между Украиной и странами-гарантами.

 
Группа Ермака-Расмуссена финализует проект рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины
president.gov.ua

Андерс Фог Расмуссен рассказал, что обновленный (второй) проект рекомендаций учитывает ключевые комментарии, полученные по результатам предыдущего заседания группы.

По его словам, основное внимание в этом проекте сосредоточено на первой части – это оборонные гарантии, которые являются основой рекомендаций.

Расмуссен также проинформировал участников, что новым членом группы стал бывший министр Турции по делам Евросоюза Волкан Бозкир.

В дальнейшем группа перейдет к работе в формате сопредседателей с личными двусторонними консультациям с некоторыми членами по конкретным вопросам.

Окончательная версия рекомендаций относительно гарантий безопасности перед обнародованием будет передана членам группы.

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Темы: гарантии безопасностиАндрей Ермаквойна
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