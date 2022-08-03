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Тужив за СРСР: на Донеччині затримали 35-річного коригувальника, який здавав позиції ЗСУ 

Мазуренко Альона Середа, 3 серпня 2022, 18:36

Правоохоронці затримали мешканця Дружківки Донецької області, який здавав росіянам геолокації місць перебування військовослужбовців ЗСУ та пересування української техніки.

Джерело: пресслужба Нацполіції 

Дослівно: "35-річний чоловік за допомогою мессенджера надсилав своїй знайомій, мешканці РФ, детальні відомості щодо результатів ракетних обстрілів у містах Дружківка й Краматорськ.

Зловмисник звітував щодо об’єктів, куди влучили снаряди, кількість постраждалих, а також передавав геолокації місць перебування військовослужбовців ЗСУ та пересування української техніки".

Деталі: Інформацію коригувальник збирав у телеграм-чатах і з чужих слів, не перевіряючи, чи дійсно за вказаною адресою дислокувалися військові.

Відзначається, що таким чином, чоловік ставив під загрозу й життя цивільного населення.

Дружківчанин є активним учасником проросійських телеграм-каналів і виправдовує російську агресію та окупацію України.

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За його словами, розпад СРСР був помилкою і він погано ставиться до української влади. Про Союз чоловік дізнавався з книг і той йому сподобався.

Зі слів правоохоронців, ще уже четвертий коригувальник, якого затримали у Дружківці.

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Теми: Донецька областьвійнаРосіяколаборація
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