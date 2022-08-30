Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЧФ РФ розбитий і "мало що робить" – західний дипломат

Анастасія Калатур, Ірина БалачукВівторок, 30 серпня 2022, 07:54
ЧФ РФ розбитий і мало що робить – західний дипломат
ЧФ Росії. Фото mil.ru

Ефективність і здатність до маневрування кораблів Чорноморського флоту РФ серйозно знижені і тепер флот використовується тільки як оборонна сила.

Джерело: західний дипломат в Politico

Деталі: Зазначається, що утримання флоту у відкритому морі "серйозно обмежує можливості російської кампанії" на півдні України.

Реклама:

Сам флот, що складається з невеликих ракетних корветів і фрегатів, десантних кораблів і шести підводних човнів, як і раніше, має понад 30 кораблів у морі або в порту, але їхня ефективність і здатність до маневрування серйозно знизилися після знищення  "Москви" та відходу зі Зміїного.

Битва за Зміїний показала, що російський флот не мав відповіді на українські атаки, а відхід Росії від острова зробив її кораблі в морі ще більш уразливими для українських атак. Дипломат сказав, що "Зміїний дав їм (росіянам – ред.) трохи більше гнучкості, а тепер вони цього позбавлені. Втрата його ще більше знижує їхні тактичні можливості".

Західний дипломат заявив, що "російський Чорноморський флот розбитий і тепер використовується тільки як оборонна сила з періодичними ударами крилатими ракетами". За його словами, російський флот "насправді мало що робить".

ВІДЕО ДНЯ

Загалом керівництво флоту з початку війни "не змогло налагодити і виявило структурні недоліки флоту з точки зору підготовки, професіоналізму, дотримання техніки безпеки, здатності до адаптації".

Передісторія:

  • 13 квітня влада України повідомила, що завдала удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва".
  • 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.
  •  Ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси

Теми: війнафлотРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
В ЗСУ підтвердили знищення російської переправи на Херсонщині
Білий дім відреагував на повідомлення про початок українського контрнаступу
РФ вдарила по Запоріжжю
Британська розвідка оцінила перспективи наступу ЗСУ біля Херсона
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: