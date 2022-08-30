ЧФ РФ розбитий і "мало що робить" – західний дипломат
Ефективність і здатність до маневрування кораблів Чорноморського флоту РФ серйозно знижені і тепер флот використовується тільки як оборонна сила.
Джерело: західний дипломат в Politico
Деталі: Зазначається, що утримання флоту у відкритому морі "серйозно обмежує можливості російської кампанії" на півдні України.
Сам флот, що складається з невеликих ракетних корветів і фрегатів, десантних кораблів і шести підводних човнів, як і раніше, має понад 30 кораблів у морі або в порту, але їхня ефективність і здатність до маневрування серйозно знизилися після знищення "Москви" та відходу зі Зміїного.
Битва за Зміїний показала, що російський флот не мав відповіді на українські атаки, а відхід Росії від острова зробив її кораблі в морі ще більш уразливими для українських атак. Дипломат сказав, що "Зміїний дав їм (росіянам – ред.) трохи більше гнучкості, а тепер вони цього позбавлені. Втрата його ще більше знижує їхні тактичні можливості".
Західний дипломат заявив, що "російський Чорноморський флот розбитий і тепер використовується тільки як оборонна сила з періодичними ударами крилатими ракетами". За його словами, російський флот "насправді мало що робить".
Загалом керівництво флоту з початку війни "не змогло налагодити і виявило структурні недоліки флоту з точки зору підготовки, професіоналізму, дотримання техніки безпеки, здатності до адаптації".
Передісторія:
- 13 квітня влада України повідомила, що завдала удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва".
- 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.
- Ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси.