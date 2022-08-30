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ЧФ РФ разбит и "мало что делает" – западный дипломат

Анастасия Калатур, Ирина БалачукВторник, 30 августа 2022, 07:54
ЧФ РФ разбит и мало что делает – западный дипломат
ЧФ России. Фото mil.ru

Эффективность и способность к маневрированию кораблей Черноморского флота РФ серьезно снижены и теперь флот используется только как оборонительная сила.

Источник: западный дипломат в Politico

Детали: Отмечается, что удеживание флота в открытом море "серьезно ограничивает возможности российской кампании" на юге Украины.

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Сам флот, состоящий из небольших ракетных корветов и фрегатов, десантных кораблей и шести подводных лодок по-прежнему имеет более 30 кораблей в море или в порту, но их эффективность и способность к маневрированию серьезно снизились после уничтожения "Москвы" и ухода со Змеиного.

Битва за Змеиный показала, что у российского флота не было ответа на украинские атаки, а отход России от острова сделал ее корабли в море еще более уязвимыми для украинских атак.

Дипломат сказал, что "Змеиный дал им (россиянам – ред.) немного больше гибкости, а теперь они этого лишены. Потеря его еще больше снижает их тактические возможности".

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Западный дипломат заявил, что "российский Черноморский флот разбит и теперь используется только в качестве оборонительной силы с периодическими ударами крылатыми ракетами".

По его словам, российский флот "на самом деле мало что делает". В целом руководство флота с начала войны "не смогло наладить и выявило структурные недостатки флота с точки зрения подготовки, профессионализма, соблюдения техники безопасности, адаптации".

Предыстория:

  • 13 апреля власти Украины сообщили, что нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
  • 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула во время буксировки в Севастополь в условиях шторма.
  • Выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом на Одессу.

Темы: войнафлотРосcия
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