ЧФ РФ разбит и "мало что делает" – западный дипломат
Эффективность и способность к маневрированию кораблей Черноморского флота РФ серьезно снижены и теперь флот используется только как оборонительная сила.
Источник: западный дипломат в Politico
Детали: Отмечается, что удеживание флота в открытом море "серьезно ограничивает возможности российской кампании" на юге Украины.
Сам флот, состоящий из небольших ракетных корветов и фрегатов, десантных кораблей и шести подводных лодок по-прежнему имеет более 30 кораблей в море или в порту, но их эффективность и способность к маневрированию серьезно снизились после уничтожения "Москвы" и ухода со Змеиного.
Битва за Змеиный показала, что у российского флота не было ответа на украинские атаки, а отход России от острова сделал ее корабли в море еще более уязвимыми для украинских атак.
Дипломат сказал, что "Змеиный дал им (россиянам – ред.) немного больше гибкости, а теперь они этого лишены. Потеря его еще больше снижает их тактические возможности".
Западный дипломат заявил, что "российский Черноморский флот разбит и теперь используется только в качестве оборонительной силы с периодическими ударами крылатыми ракетами".
По его словам, российский флот "на самом деле мало что делает". В целом руководство флота с начала войны "не смогло наладить и выявило структурные недостатки флота с точки зрения подготовки, профессионализма, соблюдения техники безопасности, адаптации".
Предыстория:
- 13 апреля власти Украины сообщили, что нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
- 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула во время буксировки в Севастополь в условиях шторма.
- Выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом на Одессу.